SpaceX планує здійснити наймасовіший запуск в історії космонавтики

Ілона Маска SpaceX здійснить наймасовіший за кількістю корисних навантажень запуск в історії космонавтики.



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Як зазначається місія Transporter-1 доставить на орбіту відразу 143 супутники.



Запуск багаторазової ракети-носія Falcon 9, яка доставить супутники на орбіту, відбудеться з комплексу SLC-40 у Флориді, США о 9:40 EST (16:40 за київським часом). Це буде п’ятий політ ракети.



Загальна маса 143-х супутників від 30 клієнтів SpaceX понад п’ять тонн.



«Запускаємо безліч невеликих супутників для широкого кола клієнтів. З радістю пропонуємо послуги по недорогому виходу на орбіту для невеликих компаній!», – розповів Ілон Маск.



Попередній рекорд компанії Маска з «пакетних» запусків – 64 апарати в місії SSO-A. Світовий рекорд наразі належить індійській місії PSLV-C37: 15 лютого 2017 року разом запустили 104 супутники, повідомляє Ліга.



Нагадаємо, важка ракета-носій Falcon 9 з черговою партією із 60 міні-супутників для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink стартувала на орбіту 20 січня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 23 січня о 16:40 американська космічна компаніяSpaceX здійснить наймасовіший за кількістю корисних навантажень запуск в історії космонавтики.Про це повідомляє Everyday Astronaut , передає Укрінформ Як зазначається місія Transporter-1 доставить на орбіту відразу 143 супутники.Запуск багаторазової ракети-носія Falcon 9, яка доставить супутники на орбіту, відбудеться з комплексу SLC-40 у Флориді, США о 9:40 EST (16:40 за київським часом). Це буде п’ятий політ ракети.Загальна маса 143-х супутників від 30 клієнтів SpaceX понад п’ять тонн.«Запускаємо безліч невеликих супутників для широкого кола клієнтів. З радістю пропонуємо послуги по недорогому виходу на орбіту для невеликих компаній!», – розповів Ілон Маск.Попередній рекорд компанії Маска з «пакетних» запусків – 64 апарати в місії SSO-A. Світовий рекорд наразі належить індійській місії PSLV-C37: 15 лютого 2017 року разом запустили 104 супутники, повідомляє Ліга.Нагадаємо, важка ракета-носій Falcon 9 з черговою партією із 60 міні-супутників для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink стартувала на орбіту 20 січня.

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