вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Донору та працівниці сільського господарства з Волині присвоїли почесні звання

Донору та працівниці сільського господарства з Волині присвоїли почесні звання
Двом волинянам призначили почесні звання "заслужених".

Відповідний указ підписав Володимир Зеленський з нагоди Дня Соборності України, який відзначали 22 січня.

Зокрема, почесне звання «Заслужений донор України» присвоїли Грицаку Віктору Миколайовичу, а звання «Заслужений працівник сільського господарства України» присвоїли головному зоотехнікові сільськогосподарського товариства «Лище» Кравчук Любові Миколаївні.

До слова, нагороди призначені за значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю та з нагоди Дня Соборності України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: указ, заслужений, звання, відзнака, донор
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Більше двох рахувати коресподенти, мабуть, не вміють. Тому пишуть про два почесні звання волинянам. Треба ще раз порухувати, може буде більше.
Відповісти
Вибір редактора
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Волині створили 4 бригади, які вакцинуватимуть від коронавірусу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Актори луцького театру активно готуються до повернення на сцену після локдауну
23 січень, 21:50
В українській армії за добу – 51 хворий на коронавірус
23 січень, 21:20
Донору та працівниці сільського господарства з Волині присвоїли почесні звання
23 січень, 20:49
Двох волинян телефонні шахраї «нагріли» на 95 тисяч гривень
23 січень, 20:20
На Волині перевірять стан протипожежної безпеки в інтернатах та пансіонатах
23 січень, 19:28
Схожі новини
Зеленський присвоїв почесні звання освітянам з Волині Зеленський присвоїв почесні звання освітянам з Волині
02 жовтень, 2020, 21:50
Президент присвоїв звання «Заслужений лікар України» двом медикам з Луцька Президент присвоїв звання «Заслужений лікар України» двом медикам з Луцька
23 січень, 12:48
Волиняни-паралімпійці стали заслуженими майстрами спорту України. ФОТО Волиняни-паралімпійці стали заслуженими майстрами спорту України. ФОТО
12 грудень, 2020, 02:16
Зеленський присвоїв двом жінкам з Волині звання «заслужених» Зеленський присвоїв двом жінкам з Волині звання «заслужених»
08 березень, 2020, 11:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Полковника СБУ, підозрюваного у підготовці вбивства, арештували без права на заставу
Сьогодні, 00:21
 0
24 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
«Мобільний ФАП» на дому обстежуватиме літніх та обмежених в пересуванні жителів Луцького району
23 січень, 23:31
 0
Для луцької лікарні придбали 10 кисневих концентраторів
23 січень, 22:29
 0
Актори луцького театру активно готуються до повернення на сцену після локдауну
23 січень, 21:50
 0
Медіа
відео
1/8