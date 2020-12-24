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У Польщі п'яний українець за кермом авто розтрощив на цвинтарі 9 надгробків. ФОТО

У Польщі п'яний українець за кермом авто розтрощив на цвинтарі 9 надгробків. ФОТО
У Вронках (Великопольське воєводство, Польща) 21-річний українець знищив автомобілем огорожу на цвинтарі та пошкодив декілька надгробків.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на Facebook-сторінку поліції в Шамотулах, інцидент трапився у ввечері у неділю, 24 січня.

Водій автомобіля Volkswagen Passat не впорався з керуванням та врізався в огорожу місцевого цвинтаря. Протаранивши її, авто в'їхало на територію поховань та пошкодило 9 надгробків.

Тест на алкоголь показав, що громадянин України, який був за кермом, знаходився у нетверезому стані. В його організмі виявили 1,2 проміле. Хлопця затримали, а його авто конфіскували. Місцева поліція займається розслідуванням справи.
У Польщі п'яний українець за кермом авто розтрощив на цвинтарі 9 надгробків. ФОТО
У Польщі п'яний українець за кермом авто розтрощив на цвинтарі 9 надгробків. ФОТО
У Польщі п'яний українець за кермом авто розтрощив на цвинтарі 9 надгробків. ФОТО


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Теги: цвинтар, авто, українець, Польща, надгробки
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Коментарі 1
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Хлопця затримали, а його авто конфіскували. Оце я розумію.
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