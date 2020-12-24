У Польщі п'яний українець за кермом авто розтрощив на цвинтарі 9 надгробків. ФОТО





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Водій автомобіля Volkswagen Passat не впорався з керуванням та врізався в огорожу місцевого цвинтаря. Протаранивши її, авто в'їхало на територію поховань та пошкодило 9 надгробків.



Тест на алкоголь показав, що громадянин України, який був за кермом, знаходився у нетверезому стані. В його організмі виявили 1,2 проміле. Хлопця затримали, а його авто конфіскували. Місцева поліція займається розслідуванням справи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Вронках (Великопольське воєводство, Польща) 21-річний українець знищив автомобілем огорожу на цвинтарі та пошкодив декілька надгробків.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на Facebook-сторінку поліції в Шамотулах, інцидент трапився у ввечері у неділю, 24 січня.Водій автомобіля Volkswagen Passat не впорався з керуванням та врізався в огорожу місцевого цвинтаря. Протаранивши її, авто в'їхало на територію поховань та пошкодило 9 надгробків.Тест на алкоголь показав, що громадянин України, який був за кермом, знаходився у нетверезому стані. В його організмі виявили 1,2 проміле. Хлопця затримали, а його авто конфіскували. Місцева поліція займається розслідуванням справи.

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