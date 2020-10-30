На Волині екоінспектори вилучили 15 браконьєрських сіток





Перевірку проводили на річці Стохід, - інформує пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.



Поблизу сіл Великий Обзир та Набруска інспектори вилучили 15 безгосподарських браконьєрських риболовних сіток загальною довжиною 200 метрів.



Порушників встановити не вдалось.



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