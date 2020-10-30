На Волині екоінспектори вилучили 15 браконьєрських сіток
Сьогодні, 12:28
Працівники держекоінспекції провели рейд у Маневицькому та Камінь-Каширському районі.
Перевірку проводили на річці Стохід, - інформує пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.
Поблизу сіл Великий Обзир та Набруска інспектори вилучили 15 безгосподарських браконьєрських риболовних сіток загальною довжиною 200 метрів.
Порушників встановити не вдалось.
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Перевірку проводили на річці Стохід, - інформує пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.
Поблизу сіл Великий Обзир та Набруска інспектори вилучили 15 безгосподарських браконьєрських риболовних сіток загальною довжиною 200 метрів.
Порушників встановити не вдалось.
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