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На Волині екоінспектори вилучили 15 браконьєрських сіток

На Волині екоінспектори вилучили 15 браконьєрських сіток
Працівники держекоінспекції провели рейд у Маневицькому та Камінь-Каширському районі.

Перевірку проводили на річці Стохід, - інформує пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.

Поблизу сіл Великий Обзир та Набруска інспектори вилучили 15 безгосподарських браконьєрських риболовних сіток загальною довжиною 200 метрів.

Порушників встановити не вдалось.

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Теги: екоінспектори, браконьєрські сітки
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