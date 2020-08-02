На Волині жінка збила дитину і поїхала у справах





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Жінка їхала на авто «Mitsubishi Galant» вулицею Володимирською у Ковелі. На нерегульованому пішохідному переході, неподалік ліцею № 7, вона збила дитину, яка перетинала проїжджу частину з матір’ю. Внаслідок зіткнення машина зазнала механічних ушкоджень. Дитина отримала незначні травми.



Після інциденту кермувальниця відразу поїхала у своїх справах, навіть не повідомивши поліцію про автопригоду.



Пізніше правоохоронці склали на неї адміністративні матеріали.



На судовому засіданні правопорушниця визнала свою провину. Пояснила, що залишила місце ДТП, оскільки не надала достатньої уваги цій події.



Суд врахував те, що водійка зараз навчається і є тимчасово непрацездатною, бо доглядає за малою дитиною.



Суддя Ковельського міськрайонного суду Ірина Логвинюк оштрафувала її на 340 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася у листопаді минулого року, йдеться у недавній постанові Ковельського міськрайонного суду.Повідомляє Ковель медіа Жінка їхала на авто «Mitsubishi Galant» вулицею Володимирською у Ковелі. На нерегульованому пішохідному переході, неподалік ліцею № 7, вона збила дитину, яка перетинала проїжджу частину з матір’ю. Внаслідок зіткнення машина зазнала механічних ушкоджень. Дитина отримала незначні травми.Після інциденту кермувальниця відразу поїхала у своїх справах, навіть не повідомивши поліцію про автопригоду.Пізніше правоохоронці склали на неї адміністративні матеріали.На судовому засіданні правопорушниця визнала свою провину. Пояснила, що залишила місце ДТП, оскільки не надала достатньої уваги цій події.Суд врахував те, що водійка зараз навчається і є тимчасово непрацездатною, бо доглядає за малою дитиною.Суддя Ковельського міськрайонного суду Ірина Логвинюк оштрафувала її на 340 гривень.

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