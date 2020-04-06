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Під час рейду у двох волинян вилучили незаконні рушниці

Під час рейду у двох волинян вилучили незаконні рушниці
Спеціалісти Державної екологічної інспекції у Волинській області спільно з працівниками ДП Любешівське лісомисливське господарство провели рейдову перевірку на території мисливських угідь у Любешівському районі.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.

У двох чоловіків вилучили рушниці, оскільки вони не мали дозвільних документів. Зброю передали до правоохоронних органів.

Також екоінспектори склали 4 проколи за статтею 85 ч. 1 КУпАП за порушення правил полювання.

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Теги: держекоінспекція, рейди, мислівці, браконьєри
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