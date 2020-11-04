Жінка з Волині, яка до синців і струсу мозку побила власну доньку, не відповідатиме за це, бо покаялася
Сьогодні, 13:25
Уродженку села Острівок Володимир-Волинського району, яка побила власну доньку до синців і струсу мозку, звільнили від кримінальної відповідальності.
Про це йдеться в ухвалі Володимир-Волинського міського суду.
У документі йдеться про те, що 11 листопада 2020 року біля свого будинку жінка сварилася зі своєю малолітньою донькою та вдарила її кулаком правої руки в обличчя. Дитина отримала садна, синці на обличчі, закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.
Згідно з висновком судово-медичної експертизи, ці травми – це легкі тілесні ушкодження.
Обвинувачена повністю визнала свою провину та покаялася. Вона просила звільнити її від кримінальної відповідальності.
Законний представник потерпілої не заперечив цього клопотання. Він зазначив, що жінка змінила свою поведінку, не зловживає алкоголем, протягом місяця 6 разів відвідувала дітей у притулку, привозила їм продукти харчування та іграшки. Тому просить звільнити її від кримінальної відповідальності.
Прокурор теж не заперечив щодо задоволення клопотання обвинуваченої.
Оскільки жінка вчинила кримінальний проступок вперше та щиро покаялась, суд звільнив її від кримінальної відповідальності.
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Про це йдеться в ухвалі Володимир-Волинського міського суду.
У документі йдеться про те, що 11 листопада 2020 року біля свого будинку жінка сварилася зі своєю малолітньою донькою та вдарила її кулаком правої руки в обличчя. Дитина отримала садна, синці на обличчі, закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.
Згідно з висновком судово-медичної експертизи, ці травми – це легкі тілесні ушкодження.
Обвинувачена повністю визнала свою провину та покаялася. Вона просила звільнити її від кримінальної відповідальності.
Законний представник потерпілої не заперечив цього клопотання. Він зазначив, що жінка змінила свою поведінку, не зловживає алкоголем, протягом місяця 6 разів відвідувала дітей у притулку, привозила їм продукти харчування та іграшки. Тому просить звільнити її від кримінальної відповідальності.
Прокурор теж не заперечив щодо задоволення клопотання обвинуваченої.
Оскільки жінка вчинила кримінальний проступок вперше та щиро покаялась, суд звільнив її від кримінальної відповідальності.
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