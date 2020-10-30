Шахти ДП «Волиньвугілля» – досі без світла
Сьогодні, 15:13
Шахти «Бужанська» та «Нововолинська 9» ДП «Волиньвугілля» досі перебувають у «замороженому» стані. Світло вмикають за графіком для безаварійного функціонування шахт.
Нагадаємо, 3-го лютого на шахті №9 «Нововолинська» через борги відключили електроенергію, - пише Буг.
Генеральний директор ДП «Волиньвугілля» Юрій Ключковський у коментарі БУГу розповів, що електроенергію на шахти подають за дискретним графіком.
Підприємства працюють в обмеженому режимі. Електропостачання поставляється лише на відкачування води, вентиляцію та для підйому працівників.
Ключковський зазначив, що вже є заключений договір на реалізацію вугілля, коштами з продажу планують розрахуватися за електроенергію.
Коли на шахтах ввімкнуть світло, поки не відомо.
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Нагадаємо, 3-го лютого на шахті №9 «Нововолинська» через борги відключили електроенергію, - пише Буг.
Генеральний директор ДП «Волиньвугілля» Юрій Ключковський у коментарі БУГу розповів, що електроенергію на шахти подають за дискретним графіком.
Підприємства працюють в обмеженому режимі. Електропостачання поставляється лише на відкачування води, вентиляцію та для підйому працівників.
Ключковський зазначив, що вже є заключений договір на реалізацію вугілля, коштами з продажу планують розрахуватися за електроенергію.
Коли на шахтах ввімкнуть світло, поки не відомо.
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