вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Шахти ДП «Волиньвугілля» – досі без світла

Шахти ДП «Волиньвугілля» – досі без світла
Шахти «Бужанська» та «Нововолинська 9» ДП «Волиньвугілля» досі перебувають у «замороженому» стані. Світло вмикають за графіком для безаварійного функціонування шахт.

Нагадаємо, 3-го лютого на шахті №9 «Нововолинська» через борги відключили електроенергію, - пише Буг.

Генеральний директор ДП «Волиньвугілля» Юрій Ключковський у коментарі БУГу розповів, що електроенергію на шахти подають за дискретним графіком.

Підприємства працюють в обмеженому режимі. Електропостачання поставляється лише на відкачування води, вентиляцію та для підйому працівників.

Ключковський зазначив, що вже є заключений договір на реалізацію вугілля, коштами з продажу планують розрахуватися за електроенергію.

Коли на шахтах ввімкнуть світло, поки не відомо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: шахти, борги, Волиньвугілля, світло
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відновлення руху поїзда «Ковель-Ягодин»: рішення – за громадою
Сьогодні, 15:20
Шахти ДП «Волиньвугілля» – досі без світла
Сьогодні, 15:13
Пасажирку рейсового автобуса, який перекинувся у Любешівському районі, прооперували
Сьогодні, 15:07
На Волині виявили фуру, яка перевозила незаконну деревину
Сьогодні, 14:53
Міст на Шевченка в Луцьку будуть розширювати: рух можуть перекрити на рік
Сьогодні, 14:39
Схожі новини
Через борги дві шахти на Волині відключили від електроенергії Через борги дві шахти на Волині відключили від електроенергії
30 жовтень, 2020, 14:53
На Волині деяким шахтам через борги вимкнули світло На Волині деяким шахтам через борги вимкнули світло
11 лютий, 2020, 14:48
Через борги за електрику відключили дві волинські шахти Через борги за електрику відключили дві волинські шахти
11 березень, 2020, 11:40
«Ми тут не шампунь видобуваємо. Вугілля треба всій країні», – волинський шахтар Олексій Кушнір «Ми тут не шампунь видобуваємо. Вугілля треба всій країні», – волинський шахтар Олексій Кушнір
13 квітень, 2019, 11:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відновлення руху поїзда «Ковель-Ягодин»: рішення – за громадою
Сьогодні, 15:20
 0
Шахти ДП «Волиньвугілля» – досі без світла
Сьогодні, 15:13
 0
Пасажирку рейсового автобуса, який перекинувся у Любешівському районі, прооперували
Сьогодні, 15:07
 0
На Волині виявили фуру, яка перевозила незаконну деревину
Сьогодні, 14:53
 0
Міст на Шевченка в Луцьку будуть розширювати: рух можуть перекрити на рік
Сьогодні, 14:39
 0
Медіа
відео
1/8