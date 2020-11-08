Де у Луцьку не буде світла завтра, 8 лютого. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт на теплових пунктах у понеділок, 8 лютого, буде вимкнена електроенергія за деякими адресами у Луцьку.
Про це повідомляє департамент “Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку”.
Зокрема, світла не буде за такими адресами: проспект Молоді 8, 8г, 10, 10а, 10б, Київський майдан, 11, 13, з 09:00 до 17:00 - вул. Коперника (частково), Вавілова (частково), Пінська, О. Кобилянської, Ясна, Чехова (частково), Лобачевського.
З 13.00 до 17.00 - Київський майдан, 11, 13, пр-т Волі, 68-74, вул. Глушець (частково), Кременецька, Острозька, Олицька.
Для своєчасного отримання інформації про планові та аварійні роботи, які здійснюють за Вашою адресою, варто підписатися на сіті-бот "Назар". Зробити це можна на сайті https://citybot.pro/citybot-nazar-luck зі смартфона, в якому встановлений Viber або Telegram (Назар CityBot).
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Про це повідомляє департамент “Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку”.
Зокрема, світла не буде за такими адресами: проспект Молоді 8, 8г, 10, 10а, 10б, Київський майдан, 11, 13, з 09:00 до 17:00 - вул. Коперника (частково), Вавілова (частково), Пінська, О. Кобилянської, Ясна, Чехова (частково), Лобачевського.
З 13.00 до 17.00 - Київський майдан, 11, 13, пр-т Волі, 68-74, вул. Глушець (частково), Кременецька, Острозька, Олицька.
Для своєчасного отримання інформації про планові та аварійні роботи, які здійснюють за Вашою адресою, варто підписатися на сіті-бот "Назар". Зробити це можна на сайті https://citybot.pro/citybot-nazar-luck зі смартфона, в якому встановлений Viber або Telegram (Назар CityBot).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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