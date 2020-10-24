Луцький лікар дав рекомендації, як відновитись після хвороби COVID-19





Терапевт Луцької міської клінічної лікарні Олег Дзюбяк розповів Інформаційному агентству



- Що це таке посткоронавірусний синдром?



- Британські дослідники визначають, що постковідний синдром – це симптоми, що розвиваються під час або після COVID-19 і тривають понад 12 тижнів.



- Чому він виникає?



- Варто визнати, що ми ще не знаємо, чому більшість із симптомів постковідного синдрому розвиваються. Власне, це спричиняє серйозні труднощі в лікуванні цього стану. Водночас спостереження свідчать про те, що більшість скарг і симптомів можуть минати самостійно через певний проміжок часу.



- Чим характеризується постковід, на що найчастіше скаржаться пацієнти?



- Експерти виділяють три групи симптомів тривалого коронавірусу. Поширені: втома, кашель, біль у грудях та суглобах, задишка. Менш поширені: труднощі з концентрацією уваги, депресія, біль у м’язах, головний біль, періодична лихоманка, прискорене серцебиття. Серйозні, але не настільки поширені симптоми: запалення серцевого м’яза, порушення функції легень, гостре ураження нирок, висип, випадіння волосся, проблеми зі сном, депресія, тривога, зміна настрою.



- Скільки часу триває посткоронавірусний синдром? Чи він притаманний усім, хто перехворів на COVID-19?



Американський Центр з контролю і профілактики захворювань у квітні і червні провів дослідження, з’ясувавши, що майже третина тих, хто легко перехворів на COVID-19, протягом двох-трьох тижнів після хвороби не повертаються до тієї норми здоров’я, яка була в них до інфекції. У людей, що перехворіли у важчій формі, прояви постковідного синдрому можуть спостерігатися набагато довше – навіть місяцями. Відсоток людей з постковідним синдромом варіює залежно від вікової групи: чим старша людина, чим більше в неї проблем зі здоров’ям, наприклад, хронічних захворювань - тим вищий ризик постковідної симптоматики.



- На що варто звернути увагу пацієнтам із постковідом? Які є загальні рекомендації щодо швидкого повернення до звичного життя?



Ігнорувати такий стан, зрозуміло, не можна. Навіть якщо всі аналізи – і комп’ютерна томографія, і ПЛР-тест – в нормі, все одно потрібно звертатися до свого лікаря, адже потрібно лікувати людину, а не аналізи. Можливо, COVID-19 спровокував аутоімунні або хронічні захворювання. І кожен випадок треба розглядати індивідуально, у кожного пацієнта цей стан проявляється по-різному. А можливо, у когось – і зовсім на психологічному рівні. Досі не виведена універсальна формула лікування, реабілітації, немає точного розуміння, як пацієнти будуть відчувати себе з роками.



ВООЗ випустила спеціальну інструкцію з самостійної реабілітації для тих, хто перехворів на коронавірус. Вона включає сім основних правил:



1. Контроль утрудненого дихання. За кілька тижнів дихання відновиться, якщо хворий буде активніше рухатися, виконувати дихальну гімнастику.



2. Заняття фізкультурою. Необхідно виконувати вправи для відновлення роботи легенів і органів дихання.



3. Відновлення голосу. У тих, хто перехворів на коронавірус, може пропасти голос. Якщо є можливість, треба намагатися більше і трохи голосніше говорити. Не треба розмовляти пошепки. Якщо відчули втому, потрібно знизити голос і говорити тихіше. Пити рідину рекомендується дрібними ковтками.



4. Труднощі під час ковтання. Їжа повинна бути подрібненою і приймати її треба маленькими порціями, ретельно прожовуючи.



5-6. Відновлення пам’яті, відхід від депресії і позбавлення почуття страху. Для відновлення пам’яті треба слухати приємну музику, з хорошим настроєм грати в різні ігри з головоломками. Дуже добре допомагає розгадування кросвордів. Антидепресанти можуть негативно вплинути на ослаблений імунітет людини. Впоратися з депресією допоможуть прогулянки на свіжому повітрі, виконання фізичних вправ. Майбутні справи треба планувати вранці, поділити на частини і записати в блокнот, куди можна заглядати протягом дня.



7. Візит до лікаря після одужання.



- Як можуть допомогти особі з постковідним синдромом члени родини?



Вони можуть обмежити джерела стресу. Зокрема, не зловживати переглядом інформаційних телепрограм, уникати частих розмов у побуті про COVID-19, допомагати підтримувати звичайний ритм життя з дотриманням режимів сну, відпочинку та харчування, разом займатися спортом, дотримуватися карантинних заходів, а також обмежити вживання алкоголю та цигарок.



- Коли врешті потрібно звернутися до лікаря?



Здебільшого пацієнти, у яких довгий час утримуються симптоми, можуть перебувати під наглядом лікаря в домашніх умовах або повернутися на роботу, наскільки це можливо у їхньому стані. Але є низка симптомів, при появі яких необхідно негайно звернутися за медичною допомогою:



- наростання задишки при фізичних навантаженнях або поява її в стані спокою;



- зниження рівня сатурації до менше ніж 90% (при вимірюванні пульсоксиметром);



- поява грудного болю серцевого походження (печіння або стискання в грудях, яке посилюється при фізичних навантаженнях);



- поява синюшності шкіри;



- синдром мультисистемного запалення у дітей (лихоманка, зниження артеріального тиску, поява висипу, діарея, багатократна блювота, гнійне запалення слизових оболонок очей, носа чи рота).



- У чому суть лікарської допомоги хворим із постковідом?



Здебільшого, коли симптоми незначні, не потрібно проводити додаткових обстежень. Іноді, коли попереднє тестування не проводили, варто вдатися до ПЛР або ІФА-тестування для підтвердження коронавірусного захворювання. В окремих ситуаціях «під маскою» постковідного синдрому може приховуватися дебют чи прогресування іншого захворювання, яке важливо вчасно виявити.



Після виписки зі стаціонару, де проходило лікування, візит до сімейного лікаря є обов’язковим. Більше того, доцільно зробити низку лабораторних аналізів крові та досліджень, аби виявити можливі проблеми та ускладнення після захворювання. Водночас лікар погодить продовження та модифікацію лікування, яке було отримано в лікарні, аби швидше відновити організм.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Здавалося б, коронавірус уже минув і ПЛР-тест показав негативний результат, але загальна слабкість, втома, біль у грудях, кашель чи задишка не дозволяють повернутися до звичного життя. Такий стан в людей, які перехворіли на COVID-19, може тривати місяцями.Терапевт Луцької міської клінічної лікарнірозповів Інформаційному агентству Волинські Новини про посткоронавірусний синдром, його симптоми, а також дав рекомендації для швидкого повернення до нормального життя тим, хто перехворів на COVID-19.- Британські дослідники визначають, що постковідний синдром – це симптоми, що розвиваються під час або після COVID-19 і тривають понад 12 тижнів.- Варто визнати, що ми ще не знаємо, чому більшість із симптомів постковідного синдрому розвиваються. Власне, це спричиняє серйозні труднощі в лікуванні цього стану. Водночас спостереження свідчать про те, що більшість скарг і симптомів можуть минати самостійно через певний проміжок часу.- Чим характеризується постковід, на що найчастіше скаржаться пацієнти?- Експерти виділяють три групи симптомів тривалого коронавірусу. Поширені: втома, кашель, біль у грудях та суглобах, задишка. Менш поширені: труднощі з концентрацією уваги, депресія, біль у м’язах, головний біль, періодична лихоманка, прискорене серцебиття. Серйозні, але не настільки поширені симптоми: запалення серцевого м’яза, порушення функції легень, гостре ураження нирок, висип, випадіння волосся, проблеми зі сном, депресія, тривога, зміна настрою.Американський Центр з контролю і профілактики захворювань у квітні і червні провів дослідження, з’ясувавши, що майже третина тих, хто легко перехворів на COVID-19, протягом двох-трьох тижнів після хвороби не повертаються до тієї норми здоров’я, яка була в них до інфекції. У людей, що перехворіли у важчій формі, прояви постковідного синдрому можуть спостерігатися набагато довше – навіть місяцями. Відсоток людей з постковідним синдромом варіює залежно від вікової групи: чим старша людина, чим більше в неї проблем зі здоров’ям, наприклад, хронічних захворювань - тим вищий ризик постковідної симптоматики.Ігнорувати такий стан, зрозуміло, не можна. Навіть якщо всі аналізи – і комп’ютерна томографія, і ПЛР-тест – в нормі, все одно потрібно звертатися до свого лікаря, адже потрібно лікувати людину, а не аналізи. Можливо, COVID-19 спровокував аутоімунні або хронічні захворювання. І кожен випадок треба розглядати індивідуально, у кожного пацієнта цей стан проявляється по-різному. А можливо, у когось – і зовсім на психологічному рівні. Досі не виведена універсальна формула лікування, реабілітації, немає точного розуміння, як пацієнти будуть відчувати себе з роками.ВООЗ випустила спеціальну інструкцію з самостійної реабілітації для тих, хто перехворів на коронавірус. Вона включає сім основних правил:1.. За кілька тижнів дихання відновиться, якщо хворий буде активніше рухатися, виконувати дихальну гімнастику.2.. Необхідно виконувати вправи для відновлення роботи легенів і органів дихання.3.У тих, хто перехворів на коронавірус, може пропасти голос. Якщо є можливість, треба намагатися більше і трохи голосніше говорити. Не треба розмовляти пошепки. Якщо відчули втому, потрібно знизити голос і говорити тихіше. Пити рідину рекомендується дрібними ковтками.4.. Їжа повинна бути подрібненою і приймати її треба маленькими порціями, ретельно прожовуючи.5-6.Для відновлення пам’яті треба слухати приємну музику, з хорошим настроєм грати в різні ігри з головоломками. Дуже добре допомагає розгадування кросвордів. Антидепресанти можуть негативно вплинути на ослаблений імунітет людини. Впоратися з депресією допоможуть прогулянки на свіжому повітрі, виконання фізичних вправ. Майбутні справи треба планувати вранці, поділити на частини і записати в блокнот, куди можна заглядати протягом дня.7.Вони можуть обмежити джерела стресу. Зокрема, не зловживати переглядом інформаційних телепрограм, уникати частих розмов у побуті про COVID-19, допомагати підтримувати звичайний ритм життя з дотриманням режимів сну, відпочинку та харчування, разом займатися спортом, дотримуватися карантинних заходів, а також обмежити вживання алкоголю та цигарок.Здебільшого пацієнти, у яких довгий час утримуються симптоми, можуть перебувати під наглядом лікаря в домашніх умовах або повернутися на роботу, наскільки це можливо у їхньому стані. Але є низка симптомів, при появі яких необхідно негайно звернутися за медичною допомогою:- наростання задишки при фізичних навантаженнях або поява її в стані спокою;- зниження рівня сатурації до менше ніж 90% (при вимірюванні пульсоксиметром);- поява грудного болю серцевого походження (печіння або стискання в грудях, яке посилюється при фізичних навантаженнях);- поява синюшності шкіри;- синдром мультисистемного запалення у дітей (лихоманка, зниження артеріального тиску, поява висипу, діарея, багатократна блювота, гнійне запалення слизових оболонок очей, носа чи рота).Здебільшого, коли симптоми незначні, не потрібно проводити додаткових обстежень. Іноді, коли попереднє тестування не проводили, варто вдатися до ПЛР або ІФА-тестування для підтвердження коронавірусного захворювання. В окремих ситуаціях «під маскою» постковідного синдрому може приховуватися дебют чи прогресування іншого захворювання, яке важливо вчасно виявити.Після виписки зі стаціонару, де проходило лікування, візит до сімейного лікаря є обов’язковим. Більше того, доцільно зробити низку лабораторних аналізів крові та досліджень, аби виявити можливі проблеми та ускладнення після захворювання. Водночас лікар погодить продовження та модифікацію лікування, яке було отримано в лікарні, аби швидше відновити організм.

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