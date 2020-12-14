Виніс побутову техніку та частину меблів: квартирант обікрав будинок волинянки





У кінці січня до працівників Ковельського районного управління звернулась 28-річна ковельчанка із заявою про крадіжку, повідомляє районне управління поліції ГУНП у Волинській області.



Як повідомила потерпіла, з її квартири зникла побутова техніка та частина меблів. Сума збитків завданих становить близько 18 тисяч гривень.



Як з’ясувалось, напередодні з дозволу заявниці у квартирі жив 22-річний місцевий мешканець. Частину речей спритник встиг продати.



Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

області.



Фото - ілюстративне

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