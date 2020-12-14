Виніс побутову техніку та частину меблів: квартирант обікрав будинок волинянки
Сьогодні, 11:24
Поліцейські повернули ковельчанці частину викрадених речей квартирантом.
У кінці січня до працівників Ковельського районного управління звернулась 28-річна ковельчанка із заявою про крадіжку, повідомляє районне управління поліції ГУНП у Волинській області.
Як повідомила потерпіла, з її квартири зникла побутова техніка та частина меблів. Сума збитків завданих становить близько 18 тисяч гривень.
Як з’ясувалось, напередодні з дозволу заявниці у квартирі жив 22-річний місцевий мешканець. Частину речей спритник встиг продати.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.
області.
Фото - ілюстративне
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У кінці січня до працівників Ковельського районного управління звернулась 28-річна ковельчанка із заявою про крадіжку, повідомляє районне управління поліції ГУНП у Волинській області.
Як повідомила потерпіла, з її квартири зникла побутова техніка та частина меблів. Сума збитків завданих становить близько 18 тисяч гривень.
Як з’ясувалось, напередодні з дозволу заявниці у квартирі жив 22-річний місцевий мешканець. Частину речей спритник встиг продати.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.
області.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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