Патрульні зупинили волинянина, який в автівці перевозив 500 блоків сигарет без акцизних марок





Про це



Під час поверхневого огляду автомобіля правоохоронці виявили 500 блоків сигарет без акцизних марок.



Слідчо-оперативна група Ковельського районного управління поліції вилучила тютюнові вироби.



Матеріали належним чином зареєстрували в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інших події. Триває перевірка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13 лютого під час несення служби на трасі “Київ-Ягодин”, працівники відділу реагування патрульної поліції спільно з працівниками ПОРВ “Рівне” зупинили автомобіль Scod Octavia під керуванням 53-літнього ковельчанина.Про це інформує Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.Під час поверхневого огляду автомобіля правоохоронці виявили 500 блоків сигарет без акцизних марок.Слідчо-оперативна група Ковельського районного управління поліції вилучила тютюнові вироби.Матеріали належним чином зареєстрували в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інших події. Триває перевірка.

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