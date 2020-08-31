Патрульні зупинили волинянина, який в автівці перевозив 500 блоків сигарет без акцизних марок
Сьогодні, 22:50
13 лютого під час несення служби на трасі “Київ-Ягодин”, працівники відділу реагування патрульної поліції спільно з працівниками ПОРВ “Рівне” зупинили автомобіль Scod Octavia під керуванням 53-літнього ковельчанина.
Про це інформує Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.
Під час поверхневого огляду автомобіля правоохоронці виявили 500 блоків сигарет без акцизних марок.
Слідчо-оперативна група Ковельського районного управління поліції вилучила тютюнові вироби.
Матеріали належним чином зареєстрували в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інших події. Триває перевірка.
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Про це інформує Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.
Під час поверхневого огляду автомобіля правоохоронці виявили 500 блоків сигарет без акцизних марок.
Слідчо-оперативна група Ковельського районного управління поліції вилучила тютюнові вироби.
Матеріали належним чином зареєстрували в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інших події. Триває перевірка.
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