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Патрульні зупинили волинянина, який в автівці перевозив 500 блоків сигарет без акцизних марок

Патрульні зупинили волинянина, який в автівці перевозив 500 блоків сигарет без акцизних марок
13 лютого під час несення служби на трасі “Київ-Ягодин”, працівники відділу реагування патрульної поліції спільно з працівниками ПОРВ “Рівне” зупинили автомобіль Scod Octavia під керуванням 53-літнього ковельчанина.

Про це інформує Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.

Під час поверхневого огляду автомобіля правоохоронці виявили 500 блоків сигарет без акцизних марок.

Слідчо-оперативна група Ковельського районного управління поліції вилучила тютюнові вироби.

Матеріали належним чином зареєстрували в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інших події. Триває перевірка.

Патрульні зупинили волинянина, який в автівці перевозив 500 блоків сигарет без акцизних марок
Патрульні зупинили волинянина, який в автівці перевозив 500 блоків сигарет без акцизних марок

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Теги: поліція, цигарки, акцизні марки
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