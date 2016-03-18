На Волині пасажирський автобус зіткнувся з легковиком. ФОТО
Сьогодні, 10:23
У Володимирі-Волинському 14-го лютого близько 6-ої години ранку на вулиці Ковельській біля кафе трапилась аварія.
Про це повідомляє БУГ.
Зіштовхнулися пасажирський автобус та легковий автомобіль Opel Vectra. Відомо, що автобус займається міжнародними перевезеннями до Польщі.
Транспортні засоби зазнали незначних механічних пошкоджень. Внаслідок аварії ніхто не постраждав.
На місці працювала поліція.
Через пів години приїхав інший автобус та забрав пасажирів.
Близько 8-ої години ранку автобус, що потрапив в ДТП, витягнув інший. Допомогли випхати зі снігу чоловіки.
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Про це повідомляє БУГ.
Зіштовхнулися пасажирський автобус та легковий автомобіль Opel Vectra. Відомо, що автобус займається міжнародними перевезеннями до Польщі.
Транспортні засоби зазнали незначних механічних пошкоджень. Внаслідок аварії ніхто не постраждав.
На місці працювала поліція.
Через пів години приїхав інший автобус та забрав пасажирів.
Близько 8-ої години ранку автобус, що потрапив в ДТП, витягнув інший. Допомогли випхати зі снігу чоловіки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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