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На Волині пасажирський автобус зіткнувся з легковиком. ФОТО

На Волині пасажирський автобус зіткнувся з легковиком. ФОТО
У Володимирі-Волинському 14-го лютого близько 6-ої години ранку на вулиці Ковельській біля кафе трапилась аварія.

Про це повідомляє БУГ.

Зіштовхнулися пасажирський автобус та легковий автомобіль Opel Vectra. Відомо, що автобус займається міжнародними перевезеннями до Польщі.

Транспортні засоби зазнали незначних механічних пошкоджень. Внаслідок аварії ніхто не постраждав.

На місці працювала поліція.



На Волині пасажирський автобус зіткнувся з легковиком. ФОТО
На Волині пасажирський автобус зіткнувся з легковиком. ФОТО

Через пів години приїхав інший автобус та забрав пасажирів.

Близько 8-ої години ранку автобус, що потрапив в ДТП, витягнув інший. Допомогли випхати зі снігу чоловіки.



На Волині пасажирський автобус зіткнувся з легковиком. ФОТО

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Теги: аварія, автобус, легковик, Володимир-Волинський
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