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Який алкоголь в Україні підробляють найчастіше

Який алкоголь в Україні підробляють найчастіше
Найчастіше в Україні підробляють популярні бренди імпортного алкоголю.

Серед українських брендів хоч і трапляються підробки, але набагато рідше. Про те, чому так - УНН пояснив відомий київський бартендер Костянтин Бойко.

"Найпопулярніший, відомий імпортний алкоголь найчастіше і підроблюють. Можна зустріти на ринку і підробки преміальних, і суперпреміальних брендів. Але найчастіше вони через приватні руки перепродаються, перекуповуються - середньостатистичний споживач з ними не стикається. Ось найчастіша підробка - це той алкоголь, який загальновизнаний і загальновідомий", - зазначив Бойко.

Серед брендів і різновидів алкоголю за частотою підроблення Бойко назвав ірландський віскі, зокрема - Jameson, шотландський віскі - Johnnie Walker і Chivas. А ось серед горілок часто підробляють французьку Grey Goose.

Бартендер підкреслив, що фальсифікат може становити небезпеку для здоров'я, адже для його виготовлення використовується спирт сумнівної якості, часто - який не призначений для внутрішнього вживання.

"Найчастіше використовують або сумнівної якості спирт, або ті спирти, якими можна дійсно отруїтися. Тому для того, щоб убезпечити себе, слід купувати алкоголь у перевірених продавців: зареєстрованих марок, супермаркетів, магазинів. Обов'язково звертати увагу на якість упаковки, всіх абсолютно наклейок, ліцензій: щоб нічого не було ні зірвано, ні подряпане, ні кволе", - пояснив Бойко.

Він також зазначив, що український алкоголь рідше підробляють, тому що, по-перше, він дешевше імпортного, хоч і не поступається йому за якістю. А по-друге, український виробник, який знаходиться тут же на місці, має іноді можливість відстежувати появу джерел фальсифікованої продукції.

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Теги: алкоголь, Україна
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