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У Луцьку за вихідні затримали трьох чоловіків із наркотиками

У Луцьку за вихідні затримали трьох чоловіків із наркотиками
Минулими вихідними під час несення служби з охорони громадського порядку у Луцьку гвардійці затримали трьох чоловіків з ймовірними наркотичними речовинами.

Про це повідомляє військова частина НГУ м. Луцьк.

У суботу, 20 лютого, близько 20:30 під час самостійного автопатрулювання по вул. Наливайка біля магазину «Антей» військовий наряд під час поверхневого огляду особистих речей виявив у громадянина 1982 року народження поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору, ззовні схожою на канабіс.

Цього ж дня близько 17:30 у дворі будинку по вулиці Шопена піший патруль звернув увагу на чоловіка, що помітно нервував. Під час поверхневого огляду особистих речей у 27-річного лучанина виявили поліетиленовий пакет з речовиною білого кольору, ззовні схожою на амфетамін.

Аналогічний пакет з речовиною білого кольору виявили гвардійці під час поверхневого огляду у громадянина 1987 року народження. Трапилося це по вулиці Ковельській біля кафе «Над Стиром».

На кожне місце події викликали слідчо-оперативну группу. Виявлені у вказаних осіб ймовірні наркотичні речовини вилучили та направили на дослідження.

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Теги: наркотики, Луцьк, нацгвардійці
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Коментарі 2
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Треба поліцейських на піші патрулі відправити, а то сидячі в машині в телефонах вони нічого не бачать що робиться за межами автомобіля.
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По луцку ежедневно ходят туда-сюда мутные типы, явно под психотропами, их никто не трогает, эта система гнилая...
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