У Луцьку за вихідні затримали трьох чоловіків із наркотиками

Минулими вихідними під час несення служби з охорони громадського порядку у Луцьку гвардійці затримали трьох чоловіків з ймовірними наркотичними речовинами.Про це повідомляє військова частина НГУ м. Луцьк.У суботу, 20 лютого, близько 20:30 під час самостійного автопатрулювання по вул. Наливайка біля магазину «Антей» військовий наряд під час поверхневого огляду особистих речей виявив у громадянина 1982 року народження поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору, ззовні схожою на канабіс.Цього ж дня близько 17:30 у дворі будинку по вулиці Шопена піший патруль звернув увагу на чоловіка, що помітно нервував. Під час поверхневого огляду особистих речей у 27-річного лучанина виявили поліетиленовий пакет з речовиною білого кольору, ззовні схожою на амфетамін.Аналогічний пакет з речовиною білого кольору виявили гвардійці під час поверхневого огляду у громадянина 1987 року народження. Трапилося це по вулиці Ковельській біля кафе «Над Стиром».На кожне місце події викликали слідчо-оперативну группу. Виявлені у вказаних осіб ймовірні наркотичні речовини вилучили та направили на дослідження.