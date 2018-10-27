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У Луцьку поліцейські затримали чоловіка, якого розшукували за ухиляння від виконання вироку

У Луцьку поліцейські затримали чоловіка, якого розшукували за ухиляння від виконання вироку
19 лютого на вулиці Грибоєдова, під час перевірки документів у чоловіка, який зовні схожий на особу, яка перебуває в розшуку, патрульні встановили, що 27-річного місцевого жителя розшукує поліція.

Повідомляє Патрульна поліція Волині.

Охоронці порядку затримали особу та доставили до Луцького районного управління поліції. Останній був засуджений до покарання у вигляді позбавлення волі за вчинення злочинів за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб) та ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому) КК України та ухилявся від виконання вироку суду.

У Луцьку поліцейські затримали чоловіка, якого розшукували за ухиляння від виконання вироку

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Теги: патрульна поліція, затримання, ухиляння, вирок
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