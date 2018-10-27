У Луцьку поліцейські затримали чоловіка, якого розшукували за ухиляння від виконання вироку





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Охоронці порядку затримали особу та доставили до Луцького районного управління поліції. Останній був засуджений до покарання у вигляді позбавлення волі за вчинення злочинів за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб) та ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому) КК України та ухилявся від виконання вироку суду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19 лютого на вулиці Грибоєдова, під час перевірки документів у чоловіка, який зовні схожий на особу, яка перебуває в розшуку, патрульні встановили, що 27-річного місцевого жителя розшукує поліція.Повідомляє Патрульна поліція Волині Охоронці порядку затримали особу та доставили до Луцького районного управління поліції. Останній був засуджений до покарання у вигляді позбавлення волі за вчинення злочинів за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб) та ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому) КК України та ухилявся від виконання вироку суду.

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