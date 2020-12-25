Які вакансії і яку зарплату пропонують водіям на Волині. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 13:10
Наразі керманичі потрібні у Луцьку, Ківерцях, Маневичах, Нововолинську, Любомлі та Ковельському районі. Є вакансії для водіїв навантажувача та автотранспортних засобів. Пропонуємо перелік вакансій, де пропонують від 10 до 25 тисяч гривень зарплати за місяць.
Про актуальні вакансії в області Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.
Найбільша кількість вільних робочих місць для водіїв є у Луцьку. Зокрема, шукають водія навантажувача на зарплату 10 тисяч гривень на місяць. За деталями звертайтеся за номером (0332) 71 95 06 (Любов Володимирівна).
Потрібен ще один водій навантажувача, в обов'язки якого входить виконання підсобних навантажувально-розвантажувальних робіт на підприємстві з використанням мінінавантажувача. Також зазначають, що можливе навчання на робочому місці, якщо у кандидата на цю посаду був досвід роботи на посаді тракториста. Обіцяють заробітну плату у розмірі 10 тисяч гривень. Контакти: (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Також у Луцьку готові взяти на роботу водія автотранспортних засобів на зарплату 10 тисяч гривень. Якщо вас зацікавила ця вакансія, звертайтесь за номером (0332) 71 95 06 (Любов Володимирівна).
В обласному центрі Волині шукають трьох водіїв, зокрема, і для вантажних перевезень автомобілем VOLVO, яким пропонують зарплату 10 тисяч гривень. Керманич повинен мати закордонний паспорт. За деталями - (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Потрібен ще один керманич у Луцьку на заробітну плату 10 тисяч гривень. Щодо вакансії звертайтеся за номером (0332) 71 95 06 (Любов Володимирівна).
Готові взяти на роботу водія, який буде займатися перевезенням товарів Україною. Також він повинен утримувати авто у належному стані. За роботу обіцяють платити 10 тисяч гривень. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Для перевезення будівельних вантажів до місця проведення робіт шукають водія вантажівки. Кандидат на цю посаду повинен мати права категорій C, E. Зарплата - 11 тисяч гривень. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
На заробітну плату 15 тисяч гривень шукають водія, який перевозитиме вантажі за кордон. У керманича обов'язково має бути закордонний паспорт. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Потрібен ще один керманич, якому обіцяють зарплату у розмірі 11 тисяч гривень на місяць. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Для перевезення сміття та будівельних матеріалів шукають водія, який повинен вміти проводити технічне обслуговування та ремонт техніки. Заробітна плата - 10 тисяч гривень. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Є вакансія для водія, який буде займатися міжнародними перевезеннями автомобілями Renault Premium з чіпом. Робота передбачає відрядження до Польщі, Чехії та Литви. Обіцяють зарплату у розмірі 15 тисяч гривень. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
На зарплату 13 тисяч гривень потрібен керманич, який доставлятиме товар у місце призначення. Автомобілі: Renault, Man, Daf. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
У Луцьку також шукають водія категорії E, який перевозитиме вантажі Україною на авто з причепом. Також він буде займатися дрібним ремонтом машини та працюватиме з документами. Заробітна плата - 10 тисяч гривень. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
У місто Нововолинськ на зарплату 25 тисяч гривень потрібен водій для перевезення тварин за кордон. У керманича має бути категорія B. (03344) 3 21 15 (Наталія Шаравага).
Є вакансії для водіїв і у Ковелі. Шукають одразу трьох водіїв для вантажних перевезень у міжнародних напрямках на автомобілі Man 5 категорії. За роботу обіцяють винагороду 25 тисяч гривень. (03352) 5 03 16 (Інна Олександрівна).
На зарплату 10 тисяч гривень готові взяти на роботу керманича для перевезення пасажирів на міських та приміських маршрутах. (03352) 5 03 16 (Інна Олександрівна).
Потрібні троє водіїв для перевезення Україною та за кордон. Також вони повинні обслуговувати та ремонтувати транспортні засоби. Заробітна плата - 10 тисяч гривень. (03352) 5 03 16 (Інна Олександрівна).
Готові взяти на роботу водія, який буде займатися вивезенням деревини автомобілем «КАМАЗ». Він повинен мати водійське посвідчення категорії C, E та досвід роботи на такій посаді від 3 років. Обіцяють зарплату 10 тисяч гривень. (03352) 5 03 16 (Інна Олександрівна).
На заробітну плату 10 тисяч гривень шукають водія у селі Тойкут Ковельського району. Обов'язки: перевезення деревини у Волинській, Рівненській та Тернопільській областях. (03352) 5 03 16 (Інна Олександрівна).
У Ківерцях на зарплату 10 тисяч гривень потребують двох водіїв вантажівки (лісовоза). Він повинен перевозити деревину з дотриманням правил дорожнього руху і правил безпеки. (03365) 2 14 69 (Аліна Миколаївна).
Для перевезення вантажу у Любомлі шукають одразу трьох керманичів з посвідченням категорії E. Заробітна плата - 10 тисяч гривень. (0277) 2 38 42 (Леся Миколаївна).
Також у Любомлі на зарплату 15 тисяч гривень готові взяти на роботу водія для керування авто із дотриманням правил дорожнього руху. (0277) 2 38 42 (Леся Миколаївна).
У Маневичах потребують керманича для перевезення вантажів Україною та за кордон. Кандидат на цю посаду повинен мати водійські права C, С1, E. За роботу пропонують винагороду у розмірі 15 тисяч гривень. (03363) 22 838 (Роман Орестович).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про актуальні вакансії в області Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.
Найбільша кількість вільних робочих місць для водіїв є у Луцьку. Зокрема, шукають водія навантажувача на зарплату 10 тисяч гривень на місяць. За деталями звертайтеся за номером (0332) 71 95 06 (Любов Володимирівна).
Потрібен ще один водій навантажувача, в обов'язки якого входить виконання підсобних навантажувально-розвантажувальних робіт на підприємстві з використанням мінінавантажувача. Також зазначають, що можливе навчання на робочому місці, якщо у кандидата на цю посаду був досвід роботи на посаді тракториста. Обіцяють заробітну плату у розмірі 10 тисяч гривень. Контакти: (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Також у Луцьку готові взяти на роботу водія автотранспортних засобів на зарплату 10 тисяч гривень. Якщо вас зацікавила ця вакансія, звертайтесь за номером (0332) 71 95 06 (Любов Володимирівна).
В обласному центрі Волині шукають трьох водіїв, зокрема, і для вантажних перевезень автомобілем VOLVO, яким пропонують зарплату 10 тисяч гривень. Керманич повинен мати закордонний паспорт. За деталями - (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Потрібен ще один керманич у Луцьку на заробітну плату 10 тисяч гривень. Щодо вакансії звертайтеся за номером (0332) 71 95 06 (Любов Володимирівна).
Готові взяти на роботу водія, який буде займатися перевезенням товарів Україною. Також він повинен утримувати авто у належному стані. За роботу обіцяють платити 10 тисяч гривень. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Для перевезення будівельних вантажів до місця проведення робіт шукають водія вантажівки. Кандидат на цю посаду повинен мати права категорій C, E. Зарплата - 11 тисяч гривень. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
На заробітну плату 15 тисяч гривень шукають водія, який перевозитиме вантажі за кордон. У керманича обов'язково має бути закордонний паспорт. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Потрібен ще один керманич, якому обіцяють зарплату у розмірі 11 тисяч гривень на місяць. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Для перевезення сміття та будівельних матеріалів шукають водія, який повинен вміти проводити технічне обслуговування та ремонт техніки. Заробітна плата - 10 тисяч гривень. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Є вакансія для водія, який буде займатися міжнародними перевезеннями автомобілями Renault Premium з чіпом. Робота передбачає відрядження до Польщі, Чехії та Литви. Обіцяють зарплату у розмірі 15 тисяч гривень. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
На зарплату 13 тисяч гривень потрібен керманич, який доставлятиме товар у місце призначення. Автомобілі: Renault, Man, Daf. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
У Луцьку також шукають водія категорії E, який перевозитиме вантажі Україною на авто з причепом. Також він буде займатися дрібним ремонтом машини та працюватиме з документами. Заробітна плата - 10 тисяч гривень. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
У місто Нововолинськ на зарплату 25 тисяч гривень потрібен водій для перевезення тварин за кордон. У керманича має бути категорія B. (03344) 3 21 15 (Наталія Шаравага).
Є вакансії для водіїв і у Ковелі. Шукають одразу трьох водіїв для вантажних перевезень у міжнародних напрямках на автомобілі Man 5 категорії. За роботу обіцяють винагороду 25 тисяч гривень. (03352) 5 03 16 (Інна Олександрівна).
На зарплату 10 тисяч гривень готові взяти на роботу керманича для перевезення пасажирів на міських та приміських маршрутах. (03352) 5 03 16 (Інна Олександрівна).
Потрібні троє водіїв для перевезення Україною та за кордон. Також вони повинні обслуговувати та ремонтувати транспортні засоби. Заробітна плата - 10 тисяч гривень. (03352) 5 03 16 (Інна Олександрівна).
Готові взяти на роботу водія, який буде займатися вивезенням деревини автомобілем «КАМАЗ». Він повинен мати водійське посвідчення категорії C, E та досвід роботи на такій посаді від 3 років. Обіцяють зарплату 10 тисяч гривень. (03352) 5 03 16 (Інна Олександрівна).
На заробітну плату 10 тисяч гривень шукають водія у селі Тойкут Ковельського району. Обов'язки: перевезення деревини у Волинській, Рівненській та Тернопільській областях. (03352) 5 03 16 (Інна Олександрівна).
У Ківерцях на зарплату 10 тисяч гривень потребують двох водіїв вантажівки (лісовоза). Він повинен перевозити деревину з дотриманням правил дорожнього руху і правил безпеки. (03365) 2 14 69 (Аліна Миколаївна).
Для перевезення вантажу у Любомлі шукають одразу трьох керманичів з посвідченням категорії E. Заробітна плата - 10 тисяч гривень. (0277) 2 38 42 (Леся Миколаївна).
Також у Любомлі на зарплату 15 тисяч гривень готові взяти на роботу водія для керування авто із дотриманням правил дорожнього руху. (0277) 2 38 42 (Леся Миколаївна).
У Маневичах потребують керманича для перевезення вантажів Україною та за кордон. Кандидат на цю посаду повинен мати водійські права C, С1, E. За роботу пропонують винагороду у розмірі 15 тисяч гривень. (03363) 22 838 (Роман Орестович).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку патрульні допомогли чоловікові з інвалідністю, який посеред ночі заблукав у місті. ВІДЕО
Сьогодні, 13:34
Які вакансії і яку зарплату пропонують водіям на Волині. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 13:10
Веде до підвалу 18-го століття: археологи почали досліджувати провалля біля міськради у Володимирі. ФОТО
Сьогодні, 13:05