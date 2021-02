Які вакансії і яку зарплату пропонують водіям на Волині. ПЕРЕЛІК

Наразі керманичі потрібні у Луцьку, Ківерцях, Маневичах, Нововолинську, Любомлі та Ковельському районі. Є вакансії для водіїв навантажувача та автотранспортних засобів. Пропонуємо перелік вакансій, де пропонують від 10 до 25 тисяч гривень зарплати за місяць.Про актуальні вакансії в областірозповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.Найбільша кількість вільних робочих місць для водіїв є у Луцьку. Зокрема, шукають водія навантажувача на зарплатуна місяць. За деталями звертайтеся за номером (0332) 71 95 06 (Любов Володимирівна).Потрібен ще один водій навантажувача, в обов'язки якого входить виконання підсобних навантажувально-розвантажувальних робіт на підприємстві з використанням мінінавантажувача. Також зазначають, що можливе навчання на робочому місці, якщо у кандидата на цю посаду був досвід роботи на посаді тракториста. Обіцяють заробітну плату у розмірі. Контакти: (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).Також у Луцьку готові взяти на роботу водія автотранспортних засобів на зарплату. Якщо вас зацікавила ця вакансія, звертайтесь за номером (0332) 71 95 06 (Любов Володимирівна).В обласному центрі Волині шукають трьох водіїв, зокрема, і для вантажних перевезень автомобілем VOLVO, яким пропонують зарплату. Керманич повинен мати закордонний паспорт. За деталями - (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).Потрібен ще один керманич у Луцьку на заробітну плату. Щодо вакансії звертайтеся за номером (0332) 71 95 06 (Любов Володимирівна).Готові взяти на роботу водія, який буде займатися перевезенням товарів Україною. Також він повинен утримувати авто у належному стані. За роботу обіцяють платити. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).Для перевезення будівельних вантажів до місця проведення робіт шукають водія вантажівки. Кандидат на цю посаду повинен мати права категорій C, E. Зарплата -. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).На заробітну платушукають водія, який перевозитиме вантажі за кордон. У керманича обов'язково має бути закордонний паспорт. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).Потрібен ще один керманич, якому обіцяють зарплату у розміріна місяць. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).Для перевезення сміття та будівельних матеріалів шукають водія, який повинен вміти проводити технічне обслуговування та ремонт техніки. Заробітна плата -. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).Є вакансія для водія, який буде займатися міжнародними перевезеннями автомобілями Renault Premium з чіпом. Робота передбачає відрядження до Польщі, Чехії та Литви. Обіцяють зарплату у розмірі. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).На зарплатупотрібен керманич, який доставлятиме товар у місце призначення. Автомобілі: Renault, Man, Daf. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).У Луцьку також шукають водія категорії E, який перевозитиме вантажі Україною на авто з причепом. Також він буде займатися дрібним ремонтом машини та працюватиме з документами. Заробітна плата -. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).У місто Нововолинськ на зарплатупотрібен водій для перевезення тварин за кордон. У керманича має бути категорія B. (03344) 3 21 15 (Наталія Шаравага).Є вакансії для водіїв і у Ковелі. Шукають одразу трьох водіїв для вантажних перевезень у міжнародних напрямках на автомобілі Man 5 категорії. За роботу обіцяють винагороду. (03352) 5 03 16 (Інна Олександрівна).На зарплатуготові взяти на роботу керманича для перевезення пасажирів на міських та приміських маршрутах. (03352) 5 03 16 (Інна Олександрівна).Потрібні троє водіїв для перевезення Україною та за кордон. Також вони повинні обслуговувати та ремонтувати транспортні засоби. Заробітна плата -. (03352) 5 03 16 (Інна Олександрівна).Готові взяти на роботу водія, який буде займатися вивезенням деревини автомобілем «КАМАЗ». Він повинен мати водійське посвідчення категорії C, E та досвід роботи на такій посаді від 3 років. Обіцяють зарплату. (03352) 5 03 16 (Інна Олександрівна).На заробітну платушукають водія у селі Тойкут Ковельського району. Обов'язки: перевезення деревини у Волинській, Рівненській та Тернопільській областях. (03352) 5 03 16 (Інна Олександрівна).У Ківерцях на зарплатупотребують двох водіїв вантажівки (лісовоза). Він повинен перевозити деревину з дотриманням правил дорожнього руху і правил безпеки. (03365) 2 14 69 (Аліна Миколаївна).Для перевезення вантажу у Любомлі шукають одразу трьох керманичів з посвідченням категорії E. Заробітна плата -. (0277) 2 38 42 (Леся Миколаївна).Також у Любомлі на зарплатуготові взяти на роботу водія для керування авто із дотриманням правил дорожнього руху. (0277) 2 38 42 (Леся Миколаївна).У Маневичах потребують керманича для перевезення вантажів Україною та за кордон. Кандидат на цю посаду повинен мати водійські права C, С1, E. За роботу пропонують винагороду у розмірі. (03363) 22 838 (Роман Орестович).