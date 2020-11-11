Сама сіла за кермо, бо чоловіка не було вдома: волинянка, яка народила в автівці, розповіла про пологи
Сьогодні, 21:16
31-річна волинянка разом із новонародженим сином нині знаходяться у пологовому будинку міста Володимир-Волинський. Туди її доставили правоохоронці.
Суспільне поспілкувалося з породіллею та дізналося, як розвивалися події на дорозі, де з'явився на світ хлопчик.
Що з мамою та малям
Породіллю звуть Ольга, це були її четверті пологи. Жінка не захотіла показувати обличчя. Розповіла: до останнього сподівалася, що встигне доїхати до пологового. Сама сіла за кермо, бо чоловіка не було вдома.
"Став боліти живіт. Зібрала речі й поїхала. Думала не родити, але не доїхала. Я собі штани приспустила і за хвилин 5 народила", - каже породілля.
Жінка зізналася, що під час пологів страху не відчувала. Злякалася за здоров'я немовляти вже коли за кермо її автівки сів поліцейський.
Спершу за батька сприйняли очевидця пологів
Пологи в Ольги почалися під час руху, коли жінка була за кермом. Щоб народити сина кермувальниця перебралася на заднє сидіння. Там її й побачив один з інших водіїв, які рухалися трасою. Чоловік викликав правоохоронців.
"Вона з села Селіски, воно знаходиться за 70 кілометрів звідси. Чоловік, я думав, що це і є водій автівки, тому я йому запропонував сісти в авто та слідувати за нами, а ми його супроводимо. Виявилося, що він не водій та ніякого відношення до жінки немає", - розповідає поліцейський офіцер громади Андрій Коколюк.
Далі, каже, Андрій Коколюк, пересів за кермо автомобіля жінки та повіз породіллю і немовля у лікарню. До місцевого пологового доїхали за 5 хвилин.
"Переживав за стан немовляти і її, бо вона тільки народила. Дитина плакала, вона зі мною розмовляла, тому я був спокійним і що все гаразд", - розповідає правоохоронець.
Що кажуть медики
Нині стан новонародженого хлопчика, який з'явився на світ із вагою 2 кілограми 140 грамів - задовільний. Зі слів акушерки Катерини Нехай, народжувати Ольга мала б 10 березня.
"У немовляти - мала вага, десь як на 37 тиждень вагітності, але рефлекси активні, дитинка їсть самостійно, усю ніч був хлопчик біля мами", - каже лікарка.
Стан жінки, кажуть медики, теж - задовільний. Її та маля одразу оглянули та помістили в одномісну палату.
До слова, автівка, у якій сталися пологи, досі стоїть на стоянці медзакладу.
Зі слів лікарки-акушерки Катерини Нехай, породілля і немовля пробудуть у пологовому будинку до кінця тижня. Правоохоронці, які доставили жінку в медзаклад вже пообіцяли прийти до хлопчика на виписку та привітати родину.
Нагадаємо, про жінку, яка не встигла доїхати до пологового будинку і народила сина на задньому сидінні свого авто в Нацполіції повідомили 24 лютого. Сама ж подія трапилася напередодні.
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Суспільне поспілкувалося з породіллею та дізналося, як розвивалися події на дорозі, де з'явився на світ хлопчик.
Що з мамою та малям
Породіллю звуть Ольга, це були її четверті пологи. Жінка не захотіла показувати обличчя. Розповіла: до останнього сподівалася, що встигне доїхати до пологового. Сама сіла за кермо, бо чоловіка не було вдома.
"Став боліти живіт. Зібрала речі й поїхала. Думала не родити, але не доїхала. Я собі штани приспустила і за хвилин 5 народила", - каже породілля.
Жінка зізналася, що під час пологів страху не відчувала. Злякалася за здоров'я немовляти вже коли за кермо її автівки сів поліцейський.
Спершу за батька сприйняли очевидця пологів
Пологи в Ольги почалися під час руху, коли жінка була за кермом. Щоб народити сина кермувальниця перебралася на заднє сидіння. Там її й побачив один з інших водіїв, які рухалися трасою. Чоловік викликав правоохоронців.
"Вона з села Селіски, воно знаходиться за 70 кілометрів звідси. Чоловік, я думав, що це і є водій автівки, тому я йому запропонував сісти в авто та слідувати за нами, а ми його супроводимо. Виявилося, що він не водій та ніякого відношення до жінки немає", - розповідає поліцейський офіцер громади Андрій Коколюк.
Далі, каже, Андрій Коколюк, пересів за кермо автомобіля жінки та повіз породіллю і немовля у лікарню. До місцевого пологового доїхали за 5 хвилин.
"Переживав за стан немовляти і її, бо вона тільки народила. Дитина плакала, вона зі мною розмовляла, тому я був спокійним і що все гаразд", - розповідає правоохоронець.
Що кажуть медики
Нині стан новонародженого хлопчика, який з'явився на світ із вагою 2 кілограми 140 грамів - задовільний. Зі слів акушерки Катерини Нехай, народжувати Ольга мала б 10 березня.
"У немовляти - мала вага, десь як на 37 тиждень вагітності, але рефлекси активні, дитинка їсть самостійно, усю ніч був хлопчик біля мами", - каже лікарка.
Стан жінки, кажуть медики, теж - задовільний. Її та маля одразу оглянули та помістили в одномісну палату.
До слова, автівка, у якій сталися пологи, досі стоїть на стоянці медзакладу.
Зі слів лікарки-акушерки Катерини Нехай, породілля і немовля пробудуть у пологовому будинку до кінця тижня. Правоохоронці, які доставили жінку в медзаклад вже пообіцяли прийти до хлопчика на виписку та привітати родину.
Нагадаємо, про жінку, яка не встигла доїхати до пологового будинку і народила сина на задньому сидінні свого авто в Нацполіції повідомили 24 лютого. Сама ж подія трапилася напередодні.
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