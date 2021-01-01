74 волинян вже вакцинувалися від COVID-19





Про це йдеться у телеграм-каналі Коронавірус_інфо.



Від початку кампанії щепили 3051 особу, на Волині - 74.



Кількість щеплень, проведених у регіонах:



Вінницька область — 50 щеплень;

Волинська область - 74 щеплень;

Дніпропетровська область - 140 щеплень;

Донецька область - 110 щеплень;

Житомирська область — 52 щеплень;

Закарпатська область - 34 щеплень;

Запорізька область - 47 щеплень;

Івано-Франківська область - 20 щеплень;

Київська область — 60 щеплень;

Кіровоградська область - 66 щеплень;

Луганська область - 30 щеплень;

Львівська область - 80 щеплень;

місто Київ - 30 щеплень;

Миколаївська область - 170 щеплень;

Одеська область - 70 щеплень;

Полтавська область - 100 щеплень;

Рівненська область - 70 щеплень;

Сумська область - 70 щеплень;

Тернопільська область - 60 щеплень;

Харківська область - 60 щеплень;

Херсонська область - 50 щеплень;

Хмельницька область - 50 щеплень;

Черкаська область — 100 щеплень;

Чернівецька область - 60 щеплень;

Чернігівська область — 60 щеплень.



За добу найбільша кількість щеплених у Миколаївській області (170 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії в Черкаській області (270 щеплень).





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