Біля луцького стадіону сьогодні, 3 березня, не продаватимуть алкоголь

Сьогодні, 3 березня, з 12.00 до 17.00 заборонили продаж в закладах торгівлі та продаж на винос в закладах ресторанного господарства, розташованих в радіусі 100-метрової зони навколо чаші стадіону «Авангард». Усе - через футбольний матч.Відповідне розпорядження підписав мерЙдеться про заборону продажу пива (крім пива у пластиковій тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та вин столових.Суб’єктам господарювання, які здійснюють свою господарську діяльність в радіусі 200-метрової зони навколо чаші стадіону «Авангард», рекомендували обмежити режим роботи підвідомчих закладів під час та після проведення футбольного матчу.Луцькому районному управлінню поліції ГУ НП у Волинській області, управлінню патрульної поліції у Волинській області Департаменту патрульної поліції НП України та департаменту муніципальної варти міської ради доручили забезпечити контроль за виконанням розпорядження та забезпечити посилене чергування працівників під час та після проведення футбольного матчу.Нагадаємо, сьогодні на полі стадіону "Авангард" відбудеться чвертьфінальний матч Кубку України, в якому рівненський "Верес" номінально прийматиме луганську "Зорю". Початок поєдинку - о 14:00.