Греція відкриє кордон для туристів: які будуть умови





Про це заявив міністр туризму Греції Гаррі Теохаріс, - пише



Теохаріс зазначив, що для в'їзду до Греції туристам потрібно буде дотримуватися деяких умов. Так, потрібно або бути вакцинованим від коронавірусу, або мати негативний результат тесту на COVID-19 або антитіла. На в'їзді туристів будуть вибірково перевіряти експрестестами на наявність вірусу.



Крім того, туристам потрібно буде дотримуватися в країні карантинних норм. Зокрема, в громадських місцях і туристи, і жителі Греції зобов'язані носити маски.



За інформацією видання, вже на початку квітня країна готова відкрити кордони в "пілотному" режимі. В'їзд дозволять спочатку для громадян країн Євросоюзу, а також з держав, де відбувається активна вакцинація населення.



Нагадаємо, наразі для громадян України відкриті кордони 95 країн світу, які можна відвідати, дотримуючись певних карантинних обмежень. Це на 30 країн більше порівняно з кінцем минулого року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Греція може відкритися для туристів від травня 2021 року. Це буде можливо у разі сприятливої епідемічної ситуації з коронавірусом в країні. Для поїздки туристи повинні відповідати одній із трьох умов: бути вакцинованими від коронавірусу, мати антитіла або негативний результат тесту на COVID-19.Про це заявив міністр туризму Греції, - пише ТСН з посиланням на видання AMNA.Теохаріс зазначив, що для в'їзду до Греції туристам потрібно буде дотримуватися деяких умов. Так, потрібно або бути вакцинованим від коронавірусу, або мати негативний результат тесту на COVID-19 або антитіла. На в'їзді туристів будуть вибірково перевіряти експрестестами на наявність вірусу.Крім того, туристам потрібно буде дотримуватися в країні карантинних норм. Зокрема, в громадських місцях і туристи, і жителі Греції зобов'язані носити маски.За інформацією видання, вже на початку квітня країна готова відкрити кордони в "пілотному" режимі. В'їзд дозволять спочатку для громадян країн Євросоюзу, а також з держав, де відбувається активна вакцинація населення.Нагадаємо, наразі для громадян України відкриті кордони 95 країн світу, які можна відвідати, дотримуючись певних карантинних обмежень. Це на 30 країн більше порівняно з кінцем минулого року.

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