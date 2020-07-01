Греція відкриє кордон для туристів: які будуть умови
Сьогодні, 17:50
Греція може відкритися для туристів від травня 2021 року. Це буде можливо у разі сприятливої епідемічної ситуації з коронавірусом в країні. Для поїздки туристи повинні відповідати одній із трьох умов: бути вакцинованими від коронавірусу, мати антитіла або негативний результат тесту на COVID-19.
Про це заявив міністр туризму Греції Гаррі Теохаріс, - пише ТСН з посиланням на видання AMNA.
Теохаріс зазначив, що для в'їзду до Греції туристам потрібно буде дотримуватися деяких умов. Так, потрібно або бути вакцинованим від коронавірусу, або мати негативний результат тесту на COVID-19 або антитіла. На в'їзді туристів будуть вибірково перевіряти експрестестами на наявність вірусу.
Крім того, туристам потрібно буде дотримуватися в країні карантинних норм. Зокрема, в громадських місцях і туристи, і жителі Греції зобов'язані носити маски.
За інформацією видання, вже на початку квітня країна готова відкрити кордони в "пілотному" режимі. В'їзд дозволять спочатку для громадян країн Євросоюзу, а також з держав, де відбувається активна вакцинація населення.
Нагадаємо, наразі для громадян України відкриті кордони 95 країн світу, які можна відвідати, дотримуючись певних карантинних обмежень. Це на 30 країн більше порівняно з кінцем минулого року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це заявив міністр туризму Греції Гаррі Теохаріс, - пише ТСН з посиланням на видання AMNA.
Теохаріс зазначив, що для в'їзду до Греції туристам потрібно буде дотримуватися деяких умов. Так, потрібно або бути вакцинованим від коронавірусу, або мати негативний результат тесту на COVID-19 або антитіла. На в'їзді туристів будуть вибірково перевіряти експрестестами на наявність вірусу.
Крім того, туристам потрібно буде дотримуватися в країні карантинних норм. Зокрема, в громадських місцях і туристи, і жителі Греції зобов'язані носити маски.
За інформацією видання, вже на початку квітня країна готова відкрити кордони в "пілотному" режимі. В'їзд дозволять спочатку для громадян країн Євросоюзу, а також з держав, де відбувається активна вакцинація населення.
Нагадаємо, наразі для громадян України відкриті кордони 95 країн світу, які можна відвідати, дотримуючись певних карантинних обмежень. Це на 30 країн більше порівняно з кінцем минулого року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Чиновниця, спортсменка та професорка: Зеленський відзначив державними нагородами трьох волинянок
Сьогодні, 18:15
Греція відкриє кордон для туристів: які будуть умови
Сьогодні, 17:50
У Луцьку під потягом загинув чоловік: деталі трагедії. ВІДЕО
Сьогодні, 17:36
Біля найвищого у світі пам’ятника Шевченку Ігор Чайка і громада Ковеля оригінально вшанували Кобзаря
Сьогодні, 17:28