Повідомили, у яких медзакладах та районах Волині найбільше хворих на коронавірус

Розповіли про ситуацію з коронаірусною інфекцією у Волинській області станом на 10 березня.Про це йшлося у середу, 10 березня, під час брифінгу в ОДА.Заступниця голови обласної державної адміністраціїзазначила, що коронавірусна інфекція не відступає – за минулу добу виявили 125 нових випадків хвороби. Найгірша ситуація – у Ківерцівському районі, Луцькому районі, Луцьку та Нововолинську.Загалом у лікарнях області розгорнули 1707 ліжок для хворих на коронавірус (за минулий тиждень ще 108), із них зайнято 598, що становить 35 %. Найбільша завантаженість – у обласній клінічній лікарні (65 %), обласній інфекційній лікарні (73 %), Луцькій міській клінічній лікарні (47 %), Нововолинській міській лікарні (63 %). 1650 ліжок забезпечені киснем, із них 443 завантажені, що складає 28,5%.За словами Людмили Тимощук, на сьогодні 52 пацієнти з COVID-19 знаходяться в реанімації, 12 пацієнтів перебувають на штучній вентиляції легень.За минулу добу зафіксували дві смерті від коронавірусної інфекції. Померлі – старшого віку, 81 і 78 років (Горохівський та Луцький район).