Повідомили, у яких медзакладах та районах Волині найбільше хворих на коронавірус
Сьогодні, 15:28
Розповіли про ситуацію з коронаірусною інфекцією у Волинській області станом на 10 березня.
Про це йшлося у середу, 10 березня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови обласної державної адміністрації Людмила Тимощук зазначила, що коронавірусна інфекція не відступає – за минулу добу виявили 125 нових випадків хвороби. Найгірша ситуація – у Ківерцівському районі, Луцькому районі, Луцьку та Нововолинську.
Загалом у лікарнях області розгорнули 1707 ліжок для хворих на коронавірус (за минулий тиждень ще 108), із них зайнято 598, що становить 35 %. Найбільша завантаженість – у обласній клінічній лікарні (65 %), обласній інфекційній лікарні (73 %), Луцькій міській клінічній лікарні (47 %), Нововолинській міській лікарні (63 %). 1650 ліжок забезпечені киснем, із них 443 завантажені, що складає 28,5%.
За словами Людмили Тимощук, на сьогодні 52 пацієнти з COVID-19 знаходяться в реанімації, 12 пацієнтів перебувають на штучній вентиляції легень.
За минулу добу зафіксували дві смерті від коронавірусної інфекції. Померлі – старшого віку, 81 і 78 років (Горохівський та Луцький район).
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у середу, 10 березня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови обласної державної адміністрації Людмила Тимощук зазначила, що коронавірусна інфекція не відступає – за минулу добу виявили 125 нових випадків хвороби. Найгірша ситуація – у Ківерцівському районі, Луцькому районі, Луцьку та Нововолинську.
Загалом у лікарнях області розгорнули 1707 ліжок для хворих на коронавірус (за минулий тиждень ще 108), із них зайнято 598, що становить 35 %. Найбільша завантаженість – у обласній клінічній лікарні (65 %), обласній інфекційній лікарні (73 %), Луцькій міській клінічній лікарні (47 %), Нововолинській міській лікарні (63 %). 1650 ліжок забезпечені киснем, із них 443 завантажені, що складає 28,5%.
За словами Людмили Тимощук, на сьогодні 52 пацієнти з COVID-19 знаходяться в реанімації, 12 пацієнтів перебувають на штучній вентиляції легень.
За минулу добу зафіксували дві смерті від коронавірусної інфекції. Померлі – старшого віку, 81 і 78 років (Горохівський та Луцький район).
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У 8 волинян повторно виявили коронавірус
Сьогодні, 16:27
За добу в Україні підтвердили 6377 нових випадків COVID-19
Сьогодні, 08:49
Повідомили, скільки волинян інфікувалися коронавірусом за минулу добу
09 березень, 10:48
Коментарі 0
Останні новини
Волинські лікарні отримали нове обладнання
Сьогодні, 15:36
Повідомили, у яких медзакладах та районах Волині найбільше хворих на коронавірус
Сьогодні, 15:28
20-річна дівчина з Волині, яка постраждала у аварії, – у важкому стані: родина потребує допомоги
Сьогодні, 15:23
Волині «дали добро» на другий етап вакцинації від коронавірусу
Сьогодні, 15:15