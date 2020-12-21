На Волині ловили рибалок-порушників





З них дев’ять за порушення Правил рибальства (ч. 3 ст. 85 КУпАП) та одне – за грубе порушення (ч. 4 ст. 85 КУпАП), – повідомляє



«За даний період на порушників накладено 459 грн штрафів. Під час проведених рибоохоронних заходів державні інспектори вилучили в порушників 1 одиницю забороненого знаряддя лову», – повідомив керівник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.



На річці Західний Буг, поблизу села Литовеж Володимир-Волинського району викрили чоловіків на порушенні правил рибальства. На порушників оформили протоколи про адмінправопорушення та наклали відповідні штрафні санкції.



Для прикладу, 2-го березня в ході рибоохоронного рейду виявили громадянина, який здійснював незаконний вилов водних біоресурсів сіткою. Інцидент стався на озері Домашнє, поблизу села Кримне Дубечненської громади Ковельського району. На особу оформлено адміністративний протокол за ч. 4. ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направлено до суду для притягнення порушника до відповідальності. Заборонене знаряддя вилучено.



3-го березня в ході рибоохоронної роботи на водному об’єкті, поблизу смт Локачі Володимир-Волинського району викрили порушника Правил рибальства. На громадянина складено адмінпротокол за ч. 3 ст. 85 КУпАП та накладено відповідні штрафні санкції.



Волинський рибоохоронний патруль закликає громадян дотримуватись природоохоронного законодавства, у разі виявлення порушення – просять повідомляти за номером телефонної «гарячої лінії» відомства: (067) 360-78-40.





До слова, з 1-го листопада 2020 року на водоймах Волині триває осінньо-зимова заборона на лов водних біоресурсів у зимувальних ямах. Триватиме вона до початку весняно – літньої заборони на період нересту водних біоресурсів 2021 року. Також з 1-го грудня заборонено вилов раків у річках та водоймах Волинської області. Дана заборона діятиме до 31-го березня 2021 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 1-го по 9-те березня інспектори Волинського рибоохоронного патруля провели 7 рибоохоронних рейдів та викрили 10 порушень природоохоронного законодавства.З них дев’ять за порушення Правил рибальства (ч. 3 ст. 85 КУпАП) та одне – за грубе порушення (ч. 4 ст. 85 КУпАП), – повідомляє БУГ , посилаючись на пресслужбу.«За даний період на порушників накладено 459 грн штрафів. Під час проведених рибоохоронних заходів державні інспектори вилучили в порушників 1 одиницю забороненого знаряддя лову», – повідомив керівник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.На річці Західний Буг, поблизу села Литовеж Володимир-Волинського району викрили чоловіків на порушенні правил рибальства. На порушників оформили протоколи про адмінправопорушення та наклали відповідні штрафні санкції.Для прикладу, 2-го березня в ході рибоохоронного рейду виявили громадянина, який здійснював незаконний вилов водних біоресурсів сіткою. Інцидент стався на озері Домашнє, поблизу села Кримне Дубечненської громади Ковельського району. На особу оформлено адміністративний протокол за ч. 4. ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направлено до суду для притягнення порушника до відповідальності. Заборонене знаряддя вилучено.3-го березня в ході рибоохоронної роботи на водному об’єкті, поблизу смт Локачі Володимир-Волинського району викрили порушника Правил рибальства. На громадянина складено адмінпротокол за ч. 3 ст. 85 КУпАП та накладено відповідні штрафні санкції.Волинський рибоохоронний патруль закликає громадян дотримуватись природоохоронного законодавства, у разі виявлення порушення – просять повідомляти за номером телефонної «гарячої лінії» відомства: (067) 360-78-40.До слова, з 1-го листопада 2020 року на водоймах Волині триває осінньо-зимова заборона на лов водних біоресурсів у зимувальних ямах. Триватиме вона до початку весняно – літньої заборони на період нересту водних біоресурсів 2021 року. Також з 1-го грудня заборонено вилов раків у річках та водоймах Волинської області. Дана заборона діятиме до 31-го березня 2021 року.

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