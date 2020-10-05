Мінус 500 гривень на м2: у ЖК «Амстердам» – нова акція*
Сьогодні, 08:00
У ЖК “Амстердам” (с.Струмівка) - особлива пропозиція на квартири з двома спальнями площею 75,52 м2. Ціну знижено на 500 грн/м2, також на час акції можна скористатись розтермінуванням із меншим першим внеском - 20%.
Про це йдеться на сайті Будівельної компанії "Інвестор".
У квартирі є кухня-студія (16,61 м2), роздільний санвузол, дві спальні (16,96 та 15,26 м2), кожна з яких має лоджії.
Акційна ціна - від 17 000 грн/м2.
Особливості планування підкреслені у дизайні, який для цієї квартири розробили у студії дизайну інтер’єру Destyle.
“Перевагою планування цієї квартири є об’єднана вітальня та кухня. Це дає великий простір і можливість сім’ї проводити час разом. У старих плануваннях часто траплялися кухні по 10 квадратів і кімнати по 12 - за таких умов ніяк не вийде організувати спільне проведення часу для всієї родини.
Ще один плюс - окрема невелика зона, яка веде до кімнат. Для того, щоб потрапити в спальню, не потрібно проходити через вітальню чи кухню і заважати іншим. Це теж добре продуманий момент у плануванні.
У дизайні, який запропонували - поєднано кілька різних стилів на основі мінімалізму. Такий стиль називають контемпорарі і він є дуже модним та сучасним. Кольорова гама теж актуальна: з використанням білих стін, чорних елементів та імітації дерева. Усе це разом із великою площею кімнати створює особливий затишок”, - розповів директор Destyle Дмитро Дацюк.
Житловий комплекс “Амстердам” - інноваційне житло, в якому запланували багато нових будівельних, архітектурних та інших рішень. Тут буде власна котельня, нові дизайни квартир та нова класифікація - за кількістю спалень, а не кімнат, будинок буде вперше на Волині збудований із керамоблоків тощо.
Більше про інноваційність “Амстердаму” можна прочитати у статті «БІЛЬШЕ СПАЛЕНЬ, ЖОДНИХ ПАНДУСІВ, СВОЯ КОТЕЛЬНЯ. ЯКИМ БУДЕ НОВИЙ ПРОЕКТ «ІНВЕСТОРА» – ЖК «АМСТЕРДАМ»?
Зверніть увагу, що в “Амстердамі” діє ще одна акція: на 2-спальні квартири площею 71,9 м2. Більше про це можна прочитати за посиланням.
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті Будівельної компанії "Інвестор".
У квартирі є кухня-студія (16,61 м2), роздільний санвузол, дві спальні (16,96 та 15,26 м2), кожна з яких має лоджії.
Акційна ціна - від 17 000 грн/м2.
Особливості планування підкреслені у дизайні, який для цієї квартири розробили у студії дизайну інтер’єру Destyle.
“Перевагою планування цієї квартири є об’єднана вітальня та кухня. Це дає великий простір і можливість сім’ї проводити час разом. У старих плануваннях часто траплялися кухні по 10 квадратів і кімнати по 12 - за таких умов ніяк не вийде організувати спільне проведення часу для всієї родини.
Ще один плюс - окрема невелика зона, яка веде до кімнат. Для того, щоб потрапити в спальню, не потрібно проходити через вітальню чи кухню і заважати іншим. Це теж добре продуманий момент у плануванні.
У дизайні, який запропонували - поєднано кілька різних стилів на основі мінімалізму. Такий стиль називають контемпорарі і він є дуже модним та сучасним. Кольорова гама теж актуальна: з використанням білих стін, чорних елементів та імітації дерева. Усе це разом із великою площею кімнати створює особливий затишок”, - розповів директор Destyle Дмитро Дацюк.
Житловий комплекс “Амстердам” - інноваційне житло, в якому запланували багато нових будівельних, архітектурних та інших рішень. Тут буде власна котельня, нові дизайни квартир та нова класифікація - за кількістю спалень, а не кімнат, будинок буде вперше на Волині збудований із керамоблоків тощо.
Більше про інноваційність “Амстердаму” можна прочитати у статті «БІЛЬШЕ СПАЛЕНЬ, ЖОДНИХ ПАНДУСІВ, СВОЯ КОТЕЛЬНЯ. ЯКИМ БУДЕ НОВИЙ ПРОЕКТ «ІНВЕСТОРА» – ЖК «АМСТЕРДАМ»?
Зверніть увагу, що в “Амстердамі” діє ще одна акція: на 2-спальні квартири площею 71,9 м2. Більше про це можна прочитати за посиланням.
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Які вакансії пропонують інженерам на Волині. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 08:25
Мінус 500 гривень на м2: у ЖК «Амстердам» – нова акція*
Сьогодні, 08:00
Ще три країни представили пісні для Євробачення 2021 ВІДЕО
Сьогодні, 07:29
Уся краса волинського княжого місто у півхвилинному ролику ВІДЕО
Сьогодні, 06:41
У ці міфи про зморшки варто давно припинити вірити
Сьогодні, 05:17