У Польщі врятували життя українцю, який ледь не помер на підприємстві





Як пoвідoмляє



Українець, який працював у місцевому господарстві, без відома власника зайшов у приміщення для зберігання яблук. Чоловік хотів взяти собі трохи фруктів, однак, мабуть, не знав, що приміщення було без кисню. Через це він швидко втратив свідомість і перестав дихати.



Це вчасно помітив власник господарства, який витягнув чоловіка на подвір’я та негайно викликав дільничну інспекторку поліції. Жінка першою надала непритомному громадянину України необхідну допомогу, фактично врятувавши йому життя. Заради цього вона кільканадцять хвилин намагалася реанімувати його, аж поки той не почав знову дихати. Після цього на місце прибула “швидка”, яка забрала потерпілого до лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі 32-річний громадянин України ледь не помер, пішовши за яблуками.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт поліції Мазовша, інцидент трапився ввечері, 16 березня в місті Варка.Українець, який працював у місцевому господарстві, без відома власника зайшов у приміщення для зберігання яблук. Чоловік хотів взяти собі трохи фруктів, однак, мабуть, не знав, що приміщення було без кисню. Через це він швидко втратив свідомість і перестав дихати.Це вчасно помітив власник господарства, який витягнув чоловіка на подвір’я та негайно викликав дільничну інспекторку поліції. Жінка першою надала непритомному громадянину України необхідну допомогу, фактично врятувавши йому життя. Заради цього вона кільканадцять хвилин намагалася реанімувати його, аж поки той не почав знову дихати. Після цього на місце прибула “швидка”, яка забрала потерпілого до лікарні.

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