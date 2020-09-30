Шмигаль розповів, чи скасовуватимуть цьогорічне ЗНО
Сьогодні, 06:29
Зовнішнє незалежне оцінювання у 2021 році не будуть скасовувати попри те, що в Україні вже скасували проведення державної підсумкової атестації для учнів 4 та 9 класів.
Про це повідомив Міністр освіти Сергій Шкарлет, - пише ФактиІСТV.
За його словами, Міністерство освіти і науки України має змогу забезпечити якісне навчання у дистанційному форматі.
Шкарлет зазначив, що ДПА в учнів 4 та 9 класів скасували з тієї причини, що діти, які перебувають у місцевості, де запровадили червону карантинну зону, мають нерівний доступ до навчання.
За його словами, водночас ЗНО у 2020 році показало, що МОН може забезпечити проведення іспиту в безпечних умовах під час пандемії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив Міністр освіти Сергій Шкарлет, - пише ФактиІСТV.
За його словами, Міністерство освіти і науки України має змогу забезпечити якісне навчання у дистанційному форматі.
Шкарлет зазначив, що ДПА в учнів 4 та 9 класів скасували з тієї причини, що діти, які перебувають у місцевості, де запровадили червону карантинну зону, мають нерівний доступ до навчання.
За його словами, водночас ЗНО у 2020 році показало, що МОН може забезпечити проведення іспиту в безпечних умовах під час пандемії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Шмигаль розповів, чи скасовуватимуть цьогорічне ЗНО
Сьогодні, 06:29
На Закарпатті чоловік заплатить штраф за погрози у фейсбуці
Сьогодні, 04:23
В Україні перевірять всі укази Януковича
Сьогодні, 03:18
На Волині померлих більше, ніж народжених
Сьогодні, 02:16