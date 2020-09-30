Шмигаль розповів, чи скасовуватимуть цьогорічне ЗНО





Про це повідомив Міністр освіти Сергій Шкарлет, - пише



За його словами, Міністерство освіти і науки України має змогу забезпечити якісне навчання у дистанційному форматі.



Шкарлет зазначив, що ДПА в учнів 4 та 9 класів скасували з тієї причини, що діти, які перебувають у місцевості, де запровадили червону карантинну зону, мають нерівний доступ до навчання.



За його словами, водночас ЗНО у 2020 році показало, що МОН може забезпечити проведення іспиту в безпечних умовах під час пандемії.

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