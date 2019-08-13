Дві вулиці Луцька готують до ремонту. ФОТО

В обласному центрі Волині розпочали підготовку двох вулиць до ремонту.Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав міський голова Ігор Поліщук.Йдеться про вулиці Набережну та Карпенка-Карого.За словами міського голови, 25 березня починають роботу асфальтні заводи, а тому є можливість приступити до посиленого ремонту доріг, а не закривати критичні пошкодження шляхом вкладання «холодного асфальту»."Також розпочали прибирання міста від відсіву, піску та іншого бруду після зими. Плануємо відремонтувати більшість магістральних вулиць, де є проблеми та прибрати місто до Великодня", - йдеться у дописі.