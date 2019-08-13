Дві вулиці Луцька готують до ремонту. ФОТО
24 березень, 23:35
В обласному центрі Волині розпочали підготовку двох вулиць до ремонту.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав міський голова Ігор Поліщук.
Йдеться про вулиці Набережну та Карпенка-Карого.
За словами міського голови, 25 березня починають роботу асфальтні заводи, а тому є можливість приступити до посиленого ремонту доріг, а не закривати критичні пошкодження шляхом вкладання «холодного асфальту».
"Також розпочали прибирання міста від відсіву, піску та іншого бруду після зими. Плануємо відремонтувати більшість магістральних вулиць, де є проблеми та прибрати місто до Великодня", - йдеться у дописі.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав міський голова Ігор Поліщук.
Йдеться про вулиці Набережну та Карпенка-Карого.
За словами міського голови, 25 березня починають роботу асфальтні заводи, а тому є можливість приступити до посиленого ремонту доріг, а не закривати критичні пошкодження шляхом вкладання «холодного асфальту».
"Також розпочали прибирання міста від відсіву, піску та іншого бруду після зими. Плануємо відремонтувати більшість магістральних вулиць, де є проблеми та прибрати місто до Великодня", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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