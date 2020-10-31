Офіційно: Василь Вірастюк виграв вибори до Верховної Ради





ЦВК стверджує, що він набрав 31,25% голосів. При цьому підрахунок голосів тривав шість діб, на п’ятьох дільницях голосування визнали недійсним, а ще на шістьох дільницях виявили розбіжності у голосах у протоколах і після перерахунку, - повідомляє



Вранці в неділю, 4 квітня, ЦВК оприлюднила 100% оброблених дільничних протоколів на 117 дільницях округу. За результатами підрахунку голосів виборців:



Василь Вірастюк від «Слуги народу» займає перше місце (31,25% або 15 076 голосів);

представник партії «За майбутнє» Олександр Шевченко йде другим (29,69% або 14 327 голосів);

представник Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Руслан Кошулинський – третій (28,86% або 13 927 голосів).

До слова, ще 364 голоси набрав клон Олександра Шевченка.



Разом з тим, громадянська мережа «Опора» повідомила про розбіжності в голосах за Шевченка на шістьох виборчих дільницях:



№261029 (299 голосів при перерахунку, 402 – в протоколі);

№260028 (79 голосів при перерахунку, 172 – в протоколі);

№260025 (105 голосів при перерахунку, 150 – в протоколі);

№260536 (315 голосів при перерахунку, 431 – в протоколі);

№260019 (97 голосів при перерахунку, 144 – в протоколі);

№261030 (277 голосів при перерахунку, 377 – в протоколі).

Також повідомляється про визнання голосування недійсним на п'яти дільницях, зокрема, на №260028, №260025, №261030, №261027 та №260515.



«Зараз перерахунок на деяких дільницях оскаржується в суді, тому будемо стежити за рішеннями судів», – додали в «Опорі».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На окрузі №87 в Івано-Франківській області, до якого входять Яремче, Надвірнянський район, частини Богородчанського і Коломийського районів, на довиборах до парламенту перемогу здобув представник правлячої партії «Слуга народу» Василь Вірастюк.ЦВК стверджує, що він набрав 31,25% голосів. При цьому підрахунок голосів тривав шість діб, на п’ятьох дільницях голосування визнали недійсним, а ще на шістьох дільницях виявили розбіжності у голосах у протоколах і після перерахунку, - повідомляє Zaxid net Вранці в неділю, 4 квітня, ЦВК оприлюднила 100% оброблених дільничних протоколів на 117 дільницях округу. За результатами підрахунку голосів виборців:Василь Вірастюк від «Слуги народу» займає перше місце (31,25% або 15 076 голосів);представник партії «За майбутнє» Олександр Шевченко йде другим (29,69% або 14 327 голосів);представник Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Руслан Кошулинський – третій (28,86% або 13 927 голосів).До слова, ще 364 голоси набрав клон Олександра Шевченка.Разом з тим, громадянська мережа «Опора» повідомила про розбіжності в голосах за Шевченка на шістьох виборчих дільницях:№261029 (299 голосів при перерахунку, 402 – в протоколі);№260028 (79 голосів при перерахунку, 172 – в протоколі);№260025 (105 голосів при перерахунку, 150 – в протоколі);№260536 (315 голосів при перерахунку, 431 – в протоколі);№260019 (97 голосів при перерахунку, 144 – в протоколі);№261030 (277 голосів при перерахунку, 377 – в протоколі).Також повідомляється про визнання голосування недійсним на п'яти дільницях, зокрема, на №260028, №260025, №261030, №261027 та №260515.«Зараз перерахунок на деяких дільницях оскаржується в суді, тому будемо стежити за рішеннями судів», – додали в «Опорі».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію