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Офіційно: Василь Вірастюк виграв вибори до Верховної Ради

Офіційно: Василь Вірастюк виграв вибори до Верховної Ради
На окрузі №87 в Івано-Франківській області, до якого входять Яремче, Надвірнянський район, частини Богородчанського і Коломийського районів, на довиборах до парламенту перемогу здобув представник правлячої партії «Слуга народу» Василь Вірастюк.

ЦВК стверджує, що він набрав 31,25% голосів. При цьому підрахунок голосів тривав шість діб, на п’ятьох дільницях голосування визнали недійсним, а ще на шістьох дільницях виявили розбіжності у голосах у протоколах і після перерахунку, - повідомляє Zaxid net.

Вранці в неділю, 4 квітня, ЦВК оприлюднила 100% оброблених дільничних протоколів на 117 дільницях округу. За результатами підрахунку голосів виборців:

Василь Вірастюк від «Слуги народу» займає перше місце (31,25% або 15 076 голосів);
представник партії «За майбутнє» Олександр Шевченко йде другим (29,69% або 14 327 голосів);
представник Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Руслан Кошулинський – третій (28,86% або 13 927 голосів).
До слова, ще 364 голоси набрав клон Олександра Шевченка.

Разом з тим, громадянська мережа «Опора» повідомила про розбіжності в голосах за Шевченка на шістьох виборчих дільницях:

№261029 (299 голосів при перерахунку, 402 – в протоколі);
№260028 (79 голосів при перерахунку, 172 – в протоколі);
№260025 (105 голосів при перерахунку, 150 – в протоколі);
№260536 (315 голосів при перерахунку, 431 – в протоколі);
№260019 (97 голосів при перерахунку, 144 – в протоколі);
№261030 (277 голосів при перерахунку, 377 – в протоколі).
Також повідомляється про визнання голосування недійсним на п'яти дільницях, зокрема, на №260028, №260025, №261030, №261027 та №260515.

«Зараз перерахунок на деяких дільницях оскаржується в суді, тому будемо стежити за рішеннями судів», – додали в «Опорі».

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Теги: політика, вибори, Україна
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