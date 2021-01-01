На одній з волинських шахт обірвався ліфт з людьми: 8 постраждалих



Про це повідомляють



Як розповів керівник Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль, постраждали вісім осіб.



На місце виїхали чотири швидких з Нововолинська та дві з Володимира-Волинського.



Наразі семеро людей з різними травмами доставили у Нововолинську міську центральну лікарню.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На шахті №9 «Нововолинська» ввечері 4-го квітня обірвався ліфт.Про це повідомляють ІА Волинські Новини Як розповів керівник Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, постраждали вісім осіб.На місце виїхали чотири швидких з Нововолинська та дві з Володимира-Волинського.Наразі семеро людей з різними травмами доставили у Нововолинську міську центральну лікарню.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію