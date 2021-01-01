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На одній з волинських шахт обірвався ліфт з людьми: 8 постраждалих

На одній з волинських шахт обірвався ліфт з людьми: 8 постраждалих
На шахті №9 «Нововолинська» ввечері 4-го квітня обірвався ліфт.
Про це повідомляють ІА Волинські Новини.

Як розповів керівник Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль, постраждали вісім осіб.

На місце виїхали чотири швидких з Нововолинська та дві з Володимира-Волинського.

Наразі семеро людей з різними травмами доставили у Нововолинську міську центральну лікарню.

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Теги: шахта №9 «Нововолинська», обірвався ліфт
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