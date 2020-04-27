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На Волині затримали автобус, пасажири якого мали фальшиві довідки про відсутність Covid-19. ФОТО

На Волині затримали автобус, пасажири якого мали фальшиві довідки про відсутність Covid-19. ФОТО
У пункті пропуску «Дольськ» прикордонники Луцького загону виявили 35 підроблених довідок про проходження ПЛР-тестування на COVID-19.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Усі вони були пред'явлені на контроль громадянами Республіки Білорусь, пасажирами автобуса, який слідував на в'їзд в Україну.

Під час перевірки пред’явлених результатів тесту на COVID-19 в інспектора прикордонного контролю виникли сумніви щодо їх дійсності. В ході більш ретельного дослідження прикордонники встановили, що бланки суттєво відрізняються від оригіналу, а також на них відсутні обов'язкові реквізити. Крім того, у кількох пасажирів охоронці кордону виявили довідки з однаковими номерами.

За цим фактом поінформували співробітників Нацполіції та направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ККУ.

Громадянам Білорусі прикордонники встановленим порядком відмовили в пропуску на територію України.

На Волині затримали автобус, пасажири якого мали фальшиві довідки про відсутність Covid-19. ФОТО
На Волині затримали автобус, пасажири якого мали фальшиві довідки про відсутність Covid-19. ФОТО
На Волині затримали автобус, пасажири якого мали фальшиві довідки про відсутність Covid-19. ФОТО
На Волині затримали автобус, пасажири якого мали фальшиві довідки про відсутність Covid-19. ФОТО


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Теги: Дольськ, фальшиві довідки, коронавірус, прикордонники
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Коментарі 2
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Молодці хлопаки! Нефуй заразу розносити. Дуже вумні бульбаші!!!
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Нах... будьбашів на істарічєскую родіну.
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