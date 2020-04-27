На Волині затримали автобус, пасажири якого мали фальшиві довідки про відсутність Covid-19. ФОТО
Сьогодні, 13:00
У пункті пропуску «Дольськ» прикордонники Луцького загону виявили 35 підроблених довідок про проходження ПЛР-тестування на COVID-19.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Усі вони були пред'явлені на контроль громадянами Республіки Білорусь, пасажирами автобуса, який слідував на в'їзд в Україну.
Під час перевірки пред’явлених результатів тесту на COVID-19 в інспектора прикордонного контролю виникли сумніви щодо їх дійсності. В ході більш ретельного дослідження прикордонники встановили, що бланки суттєво відрізняються від оригіналу, а також на них відсутні обов'язкові реквізити. Крім того, у кількох пасажирів охоронці кордону виявили довідки з однаковими номерами.
За цим фактом поінформували співробітників Нацполіції та направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ККУ.
Громадянам Білорусі прикордонники встановленим порядком відмовили в пропуску на територію України.
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Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Усі вони були пред'явлені на контроль громадянами Республіки Білорусь, пасажирами автобуса, який слідував на в'їзд в Україну.
Під час перевірки пред’явлених результатів тесту на COVID-19 в інспектора прикордонного контролю виникли сумніви щодо їх дійсності. В ході більш ретельного дослідження прикордонники встановили, що бланки суттєво відрізняються від оригіналу, а також на них відсутні обов'язкові реквізити. Крім того, у кількох пасажирів охоронці кордону виявили довідки з однаковими номерами.
За цим фактом поінформували співробітників Нацполіції та направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ККУ.
Громадянам Білорусі прикордонники встановленим порядком відмовили в пропуску на територію України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Молодці хлопаки! Нефуй заразу розносити. Дуже вумні бульбаші!!!
Нах... будьбашів на істарічєскую родіну.
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