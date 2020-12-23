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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ситуація із заповненістю «ковідних» місць у лікарнях Волині: найкритичніше – в обласній

Ситуація із заповненістю «ковідних» місць у лікарнях Волині: найкритичніше – в обласній
Оприлюднили інформацію в розрізі лікувальних закладів Волині щодо зайнятих ліжок хворими на COVID-19 та пацієнтами з підозрою на наявність інфекції станом на 12 квітня 2021 року.

Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація з посиланням на дані обласного управління охорони здоров’я.

Зауважують, що всього у медзакладах Волині – 2017 інфекційних ліжкомісць. Із них станом на 12 квітня зайняті 1133 (тобто 56,2%). Із цієї кількості 963 ліжка зайняті хворими на ковід, ще 170 – людьми з підозрою на цю недугу.

Пропонуємо аналіз у розрізі медичних закладів. Так, у Волинській обласній інфекційній лікарні – 177 ліжок для хворих на коронавірус, з них зайняті 84,2% (128 – хворими на коронавірус, 21 – людьми з підозрою).

У обласній клінічній лікарні – усього 197 ліжок. Зайняті хворими на коронавірус 92,4% (167 – хворими на коронавірус, 15 – людьми з підозрою).

У Ковельському МТМО – 130 інфекційних ліжок. Зайняті –57,7% (62 – пацієнтами з коронавірусом, 13 – з підозрою).

У КНП «Любомльське територіальне медичне об’єднання Любомльської районної ради» зайняті 36,7% ліжок із 120 наявних.

У лікарні в Ківерцях – усього 110 «ковідних» ліжок, зайнятих – 50 (45,5%).
У КП «Волинське ОТМО «Захисту материнства і дитинства» Волинської обласної ради – 50 ліжок. Зайняті – 9 (18%). Так, на двох ліжках – діти з підтвердженим діагнозом, на семи – з підозрою на коронавірус.
Із 36 передбачених у луцькому пологовому ліжок для хворих на коронавірус породіль і вагітних зайняті 9 (25%). На шести – жінки з підтвердженим діагнозом, на трьох – з підозрою.

У Нововолинській центральній міській лікарні – 126 інфекційних ліжок. Станом на 12 квітня зайняте – 101 (80,2%). На 96 ліжках – пацієнти з коронавірусом, ще на 5 – з підозрою.
У Камінь-Каширській центральній районній лікарні облаштували загалом 110 ліжок для ковідних хворих. З них зайняті 53 (48,2%).
Ратнівська ЦРЛ: 100 наявних, 34 зайняті (34%).
Луцька ЦРЛ: 100 наявних, 32 зайняті (32%).

Володимир-Волинське МТМО : 120 наявних, 59 зайняті (49,2%).

Маневицька ЦРЛ: 90 наявних, 43 зайняті (47,8%).

Горохівська ЦРЛ: 105 наявних, 55 зайняті (52,4%).

Іваничівська ЦРЛ: 105 наявних, 55 зайняті (52,4%).

Любешівська ЦРЛ: 90 наявних, 38 зайняті (42,2%).

Рожищенська ЦРЛ: 80 наявних, 36 зайняті (45%).

Волинська обласна психіатрична лікарня: 29 наявних, 24 зайняті (82,8%).

Луцька міська клінічна лікарня (тимчасовий госпіталь на базі пологового): 142 наявних, 85 зайнятих (59,9%).

На фото – палата інфекційного шпиталю у Боголюбах (корпус обласної лікарні).

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Теги: коронавірус, ліжкомісця, заповненість, лікарні
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Коментарі 1
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А стара вижіака нащо ті лікарні які не лікують ковід !
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