Коли Греція відкриє кордони для українських туристів





Про це в інтерв’ю Харіс Теохаріс.



«Реальність є такою, що ми зможемо приймати українських громадян, які прибуватимуть до нашої держави, і також сподіваємося, що греки, які захочуть приїхати до України (адже ми маємо змішані шлюби, людей з родинними зв’язками), зможуть це зробити», – сказав Теохаріс.



Він додав, що 14 травня «є датою, коли ми можемо спрогнозувати з точністю, що справи підуть згідно з планом».



За словами міністра, для в’їзду до Греції українці матимуть пред’явити негативний ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію, затверджений українською владою.



«Ми чекаємо від української влади зразки таких сертифікатів, щоб ми могли перевіряти їх на своїх кордонах, і ми прагнемо приймати також інші вакцини (не схвалені Європейським агентством з лікарських засобів (ЕМА) – ред.)», – зазначив Теохаріс.



Він також повідомив, що наразі Греція розглядає можливість заміни ПЛР-тесту на експрес-тест на антиген «з метою зниження витрат на подорож», що може бути впроваджено вже з 14 травня.



Після прибуття українців та туристів з інших країн вибірково тестуватимуть на COVID-19 у грецьких аеропортах з огляду на поточну ситуацію із захворюваністю в тій чи іншій країні.



Міністр додав, що цьогоріч без ПЛР-тесту до Греції зможуть в’їжджати діти до п’яти років.



«Дискусія щодо дітей змінилася, як порівняти з минулим роком, адже здається, що діти дуже розповсюджують хворобу, тому мінімальний вік для дітей становить п’ять років. Дитина старше п’яти років має пред’явити негативний тест», – пояснив Теохаріс.



Водночас урядовець зауважив, що остаточне рішення про відкриття кордонів Греція ухвалюватиме у співпраці зі спеціалістами у сфері охорони здоров’я країни, зважаючи на епідеміологічну ситуацію у світі.



«Ми сумуємо за друзями з України, ми хочемо бачити знову ваші дружні обличчя. Ми запевняємо, що чекаємо на вас у Греції з відкритими обіймами, але ми також робимо це у такі способи, які підходять обом сторонам», – резюмував міністр.



Як повідомлялося, Греція пообіцяла відкритися для туристів з 14 травня з дотриманням комплексу протикоронавірусних заходів. Вони, зокрема, включають підтвердження вакцинації або ж надання негативних тестів під час в’їзду до країни, систему випадкової перевірки EVA на кордонах та в аеропортах, карантинні готелі для ізоляції усіх відвідувачів із вірусом, вакцинацію представників туристичної галузі, яка розпочнеться одразу після того, як щеплять найбільш вразливі групи громадян, та суворе дотримання медичних протоколів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Грецька Республіка з 14 травня планує приймати українських туристів у межах відкриття кордонів для низки країн з-поза Шенгенської зони за дотримання необхідних умов в’їзду та перебування.Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів міністр туризму Греції«Реальність є такою, що ми зможемо приймати українських громадян, які прибуватимуть до нашої держави, і також сподіваємося, що греки, які захочуть приїхати до України (адже ми маємо змішані шлюби, людей з родинними зв’язками), зможуть це зробити», – сказав Теохаріс.Він додав, що 14 травня «є датою, коли ми можемо спрогнозувати з точністю, що справи підуть згідно з планом».За словами міністра, для в’їзду до Греції українці матимуть пред’явити негативний ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію, затверджений українською владою.«Ми чекаємо від української влади зразки таких сертифікатів, щоб ми могли перевіряти їх на своїх кордонах, і ми прагнемо приймати також інші вакцини (не схвалені Європейським агентством з лікарських засобів (ЕМА) – ред.)», – зазначив Теохаріс.Він також повідомив, що наразі Греція розглядає можливість заміни ПЛР-тесту на експрес-тест на антиген «з метою зниження витрат на подорож», що може бути впроваджено вже з 14 травня.Після прибуття українців та туристів з інших країн вибірково тестуватимуть на COVID-19 у грецьких аеропортах з огляду на поточну ситуацію із захворюваністю в тій чи іншій країні.Міністр додав, що цьогоріч без ПЛР-тесту до Греції зможуть в’їжджати діти до п’яти років.«Дискусія щодо дітей змінилася, як порівняти з минулим роком, адже здається, що діти дуже розповсюджують хворобу, тому мінімальний вік для дітей становить п’ять років. Дитина старше п’яти років має пред’явити негативний тест», – пояснив Теохаріс.Водночас урядовець зауважив, що остаточне рішення про відкриття кордонів Греція ухвалюватиме у співпраці зі спеціалістами у сфері охорони здоров’я країни, зважаючи на епідеміологічну ситуацію у світі.«Ми сумуємо за друзями з України, ми хочемо бачити знову ваші дружні обличчя. Ми запевняємо, що чекаємо на вас у Греції з відкритими обіймами, але ми також робимо це у такі способи, які підходять обом сторонам», – резюмував міністр.Як повідомлялося, Греція пообіцяла відкритися для туристів з 14 травня з дотриманням комплексу протикоронавірусних заходів. Вони, зокрема, включають підтвердження вакцинації або ж надання негативних тестів під час в’їзду до країни, систему випадкової перевірки EVA на кордонах та в аеропортах, карантинні готелі для ізоляції усіх відвідувачів із вірусом, вакцинацію представників туристичної галузі, яка розпочнеться одразу після того, як щеплять найбільш вразливі групи громадян, та суворе дотримання медичних протоколів.

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