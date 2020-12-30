Мейнстрім ринку: бізнес у новобудовах*

Ще кілька років тому на перших поверхах будинків можна було побачити квартири, сьогодні ж забудовники намагаються створити ефективний суспільний простір. Ще на стадії проектування цокольні приміщення та перші поверхи функціонально планують під комерційне призначення. Це дозволяє забезпечити мешканців комплексу різноманітною багатофункціональною інфраструктурою і відразу будувати приміщення під потреби бізнесу. Таким чином створюють приміщення цільового призначення з максимально корисною площею, вже оснащені інженерними мережами, під'їзними шляхами, паркінгом тощо з урахуванням майбутньої сфери діяльності бізнесу.Для заробітку в сегменті комерційної нерухомості потрібен експертний аналіз. Інвестор повинен бути хорошим стратегом. Перш ніж купувати або орендувати торгове приміщення, варто продумати всі найдрібніші деталі свого проекту, перспективи розвитку житлового комплексу, в якому влаштовують бізнес та трафік цільової аудиторії. Все це позначається на рівні прибутковості, а тому і на ліквідності бізнесу.1. Забудовник для кожного комплексу розробляє концепцію планування громадського та приватного простору: грамотне розмежування потоків і створення максимально різноманітної інфраструктури, яка з одного боку відповідає вимогам найвибагливіших жителів, а з іншого – накопичує для бізнесу цільову аудиторію з певним статусом і потребами.2. Житлові комплекси компанії «ЯРОВИЦЯ», «DREAM TOWN», «KYIV SKY» розташовані в центральних частинах міста з розвиненою інфраструктурою і зрозумілими довгостроковими перспективами розвитку. Вихід комерційних площ на вулиці з активним трафіком дозволить бізнесу залучати додаткових клієнтів з сусідніх будинків та й з міста вцілому, що важко забезпечити в тій ситуації, коли комплекс розташований у віддаленому районі.3. У компанії є пропозиції різних форматів та площ для бізнесу. Сьогодні найбільший попит мають площі приблизно 50 м. кв., суттєво збільшується попит на невеликі приміщення: 20-30 кв. м, також приміщення, де можна самостійно продумувати ергономіку, організувати робочий простір відповідно до життєдіяльності бізнесу. У компанії є пропозиції площ від 21 м. кв., відповідно можна обрати і більші площі, а також об’єднувати суміжні приміщення.4. Ще однією важливою особливістю є можливість довгострокової оренди під управлінням компанії забудовника. За таких умов ризики бізнесу мінімальні.Якщо ви ще вагаєтесь де оселити свій бізнес, зверніться у консультаційні центри компанії «Єврохолдінг». Тут ви можете обрати не лише оптимальну площу, але й ознайомитись з унікальністю локації та особливостями цільової аудиторії.