Що нового на будмайданчику «Паркового кварталу» в Ковелі. ФОТОЗВІТ*
Сьогодні, 08:00
На будівельному майданчику ЖК “Парковий квартал” у Ковелі активно продовжуються роботи. Третій будинок уже змурований, тривають внутрішні роботи в перших двох під’їздах та облаштування покрівлі над третім і четвертим.
Фотозвіт опублікували на сайті Будівельної компанії "Інвестор".
Наразі в 1 під'їзді в квартирах штукатурять стіни, в 2-му - завершують розводку електрики, у 3-му - монтують вікна і роблять крокви для покрівлі, а в 4-му - виконують стропільну систему даху.
Як виглядає будівництво, компанія “Інвестор” ділиться у черговому фотозвіті.
Зверніть увагу! У ЖК “Парковий квартал” залишилося для продажу лише 2 квартири. Також на першому поверсі нового будинку є комерційні площі. Які привілеї отримають власники, відкривши тут магазин чи офіс - читайте за посиланням.
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
+38 067 543 48 71
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх),
м. Ковель, вул. Глібова, 8 б
Телеграм: Добрі сусіди Інвестора
Сайт:investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
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Фотозвіт опублікували на сайті Будівельної компанії "Інвестор".
Наразі в 1 під'їзді в квартирах штукатурять стіни, в 2-му - завершують розводку електрики, у 3-му - монтують вікна і роблять крокви для покрівлі, а в 4-му - виконують стропільну систему даху.
Як виглядає будівництво, компанія “Інвестор” ділиться у черговому фотозвіті.
Зверніть увагу! У ЖК “Парковий квартал” залишилося для продажу лише 2 квартири. Також на першому поверсі нового будинку є комерційні площі. Які привілеї отримають власники, відкривши тут магазин чи офіс - читайте за посиланням.
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
+38 067 543 48 71
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх),
м. Ковель, вул. Глібова, 8 б
Телеграм: Добрі сусіди Інвестора
Сайт:investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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