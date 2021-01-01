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Що нового на будмайданчику «Паркового кварталу» в Ковелі. ФОТОЗВІТ*

Що нового на будмайданчику «Паркового кварталу» в Ковелі. ФОТОЗВІТ*
На будівельному майданчику ЖК “Парковий квартал” у Ковелі активно продовжуються роботи. Третій будинок уже змурований, тривають внутрішні роботи в перших двох під’їздах та облаштування покрівлі над третім і четвертим.

Фотозвіт опублікували на сайті Будівельної компанії "Інвестор".

Наразі в 1 під'їзді в квартирах штукатурять стіни, в 2-му - завершують розводку електрики, у 3-му - монтують вікна і роблять крокви для покрівлі, а в 4-му - виконують стропільну систему даху.

Як виглядає будівництво, компанія “Інвестор” ділиться у черговому фотозвіті.

Зверніть увагу! У ЖК “Парковий квартал” залишилося для продажу лише 2 квартири. Також на першому поверсі нового будинку є комерційні площі. Які привілеї отримають власники, відкривши тут магазин чи офіс - читайте за посиланням.



Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

+38 067 543 48 71

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх),

м. Ковель, вул. Глібова, 8 б

Телеграм: Добрі сусіди Інвестора

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Теги: Інвестор, Парковий квартал, фоторепортаж
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