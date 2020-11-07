У волинській лікарні зробили капітальний ремонт одного з відділень. ФОТО, ВІДЕО





30-го квітня відділення оглянули представники міської, районної та обласної влади, - повідомляє



Ремонт у відділенні вдалося зробити завдяки вдалій менеджерській роботі: за зароблені за пролікованих пацієнтів медзакладом кошти з договорів, укладених з НСЗУ. Також вдалося закупити нове необхідне обладнання. У палатах стоять ШВЛ-апарати. Незабаром під’єднають і кисневу станцію для подачу кисню до ліжок.



Наступним будуть ремонтувати хірургічне відділення за кошти міського бюджету. Як зазначив міський голова Ігор Пальонка, через таку співпрацю медзакладу і міста може народитися хороший результат. Лікарня знову і знову демонструє, що вона має стати опорною.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У терапевтичному відділенні Володимир-Волинської лікарні завершили капітальний ремонт. Відтепер у медики та пацієнти перебуватимуть у новому сучасному приміщені.30-го квітня відділення оглянули представники міської, районної та обласної влади, - повідомляє БУГ Ремонт у відділенні вдалося зробити завдяки вдалій менеджерській роботі: за зароблені за пролікованих пацієнтів медзакладом кошти з договорів, укладених з НСЗУ. Також вдалося закупити нове необхідне обладнання. У палатах стоять ШВЛ-апарати. Незабаром під’єднають і кисневу станцію для подачу кисню до ліжок.Наступним будуть ремонтувати хірургічне відділення за кошти міського бюджету. Як зазначив міський голова Ігор Пальонка, через таку співпрацю медзакладу і міста може народитися хороший результат. Лікарня знову і знову демонструє, що вона має стати опорною.

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