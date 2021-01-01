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16 травня на Волині: гортаючи календар

16 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 16 травня, у світі відзначають День пам'яті жертв політичних репресій, а віряни вшановують пам'ять мучеників Тимофія і Маври.

Сьогодні відзначає день народження тату-майстер Андрій Луковніков. Вітаємо його зі святом та бажаємо здоров'я, довголіття і життєвих перемог.

Іменникам 16 травня – усім, хто носить імена Петро та Тимофій, – зичимо любові й радості від життя.

16 травня 1919 року до Луцька увійшли польські війська. Ліквідація польськими силами Північного фронту змусила уряд УНР та Директорію спішно евакуюватись із Радивилова на терени ЗОУНР — до Красного, поступно до Золочева, потім Тернополя.

Вже 18 травня до командування польської армії відправлена військова місія УНР, очолювана підполковником Левчуком з пропозицією про припинення бойових дій та укладення перемир'я.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
У цей день не можна нікому відмовляти, це може спрацювати вам на шкоду.
Не варто планувати далеку подорож.
Сьогодні краще утриматися від гучних вечірок.



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