16 травня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 16 травня, у світі відзначають День пам'яті жертв політичних репресій, а віряни вшановують пам'ять мучеників Тимофія і Маври.Сьогодні відзначає день народження тату-майстерВітаємо його зі святом та бажаємо здоров'я, довголіття і життєвих перемог.Іменникам 16 травня – усім, хто носить імена Петро та Тимофій, – зичимо любові й радості від життя.16 травня 1919 року до Луцька увійшли польські війська. Ліквідація польськими силами Північного фронту змусила уряд УНР та Директорію спішно евакуюватись із Радивилова на терени ЗОУНР — до Красного, поступно до Золочева, потім Тернополя.Вже 18 травня до командування польської армії відправлена військова місія УНР, очолювана підполковником Левчуком з пропозицією про припинення бойових дій та укладення перемир'я.ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІУ цей день не можна нікому відмовляти, це може спрацювати вам на шкоду.Не варто планувати далеку подорож.Сьогодні краще утриматися від гучних вечірок.