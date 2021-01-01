Українцю «світить» 10 років тюрми, бо робив покупки у Польщі знайденою чужою карткою
Сьогодні, 12:33
У Польщі 28-річний українець наскуплявся чужою банківською карткою на 12 кримінальних звинувачень.
Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на skierniewice.policja.gov.pl, кілька днів тому поліція міста Скерневіце (Лодзьке воєводство) затримала громадянина України, який знайшов чужу банківську карту та оплачував нею свої покупки.
Все мало місце на початку квітня 2021 року. Жінка, яка загубила свою банківську карту в одному з магазинів, наступного дня отримала повідомлення про здійснену нею транзакцію. Одразу після цього вона звернулася до поліції. Правоохоронцям швидко вдалося затримати зловмисника.
Його видало те, що при одній з покупок, оплачених чужою банківською карткою, він використав картку постійного покупця, яка дає право на бонуси. Після цього місце перебування чоловіка вдалося встановити, а його самого затримати. Виявилося, що 28-річний громадянин України встиг 9 разів використати чужу банківську картку. Потерпіла таким чином втратила 500 злотих.
Українець почув 12 звинувачень. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.
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Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на skierniewice.policja.gov.pl, кілька днів тому поліція міста Скерневіце (Лодзьке воєводство) затримала громадянина України, який знайшов чужу банківську карту та оплачував нею свої покупки.
Все мало місце на початку квітня 2021 року. Жінка, яка загубила свою банківську карту в одному з магазинів, наступного дня отримала повідомлення про здійснену нею транзакцію. Одразу після цього вона звернулася до поліції. Правоохоронцям швидко вдалося затримати зловмисника.
Його видало те, що при одній з покупок, оплачених чужою банківською карткою, він використав картку постійного покупця, яка дає право на бонуси. Після цього місце перебування чоловіка вдалося встановити, а його самого затримати. Виявилося, що 28-річний громадянин України встиг 9 разів використати чужу банківську картку. Потерпіла таким чином втратила 500 злотих.
Українець почув 12 звинувачень. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.
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Коментарі 1
Правильно польське законодавство робить. Якщо поляки посадять українця за грати, буде наука для всіх хитрих поживитися за рахунок інших. А якого милого українець робить так незаконно, знаючи про те, що це чужа карта, а зняття готівки чи розрахунки в продуктових мережах будуть моментально виявленні, зразу після першої транзакції. На що розраховував наш розумний українець, що хтось дурніший за нього. Загублена карта, якщо вона не заблокована вчасно, то СБ Банку ставиться на відповідний контроль з метою встановлення громадян, які мають бажання скористатися чужою картою...
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