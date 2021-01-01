Українцю «світить» 10 років тюрми, бо робив покупки у Польщі знайденою чужою карткою





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Все мало місце на початку квітня 2021 року. Жінка, яка загубила свою банківську карту в одному з магазинів, наступного дня отримала повідомлення про здійснену нею транзакцію. Одразу після цього вона звернулася до поліції. Правоохоронцям швидко вдалося затримати зловмисника.



Його видало те, що при одній з покупок, оплачених чужою банківською карткою, він використав картку постійного покупця, яка дає право на бонуси. Після цього місце перебування чоловіка вдалося встановити, а його самого затримати. Виявилося, що 28-річний громадянин України встиг 9 разів використати чужу банківську картку. Потерпіла таким чином втратила 500 злотих.



Українець почув 12 звинувачень. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі 28-річний українець наскуплявся чужою банківською карткою на 12 кримінальних звинувачень.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на skierniewice.policja.gov.pl, кілька днів тому поліція міста Скерневіце (Лодзьке воєводство) затримала громадянина України, який знайшов чужу банківську карту та оплачував нею свої покупки.Все мало місце на початку квітня 2021 року. Жінка, яка загубила свою банківську карту в одному з магазинів, наступного дня отримала повідомлення про здійснену нею транзакцію. Одразу після цього вона звернулася до поліції. Правоохоронцям швидко вдалося затримати зловмисника.Його видало те, що при одній з покупок, оплачених чужою банківською карткою, він використав картку постійного покупця, яка дає право на бонуси. Після цього місце перебування чоловіка вдалося встановити, а його самого затримати. Виявилося, що 28-річний громадянин України встиг 9 разів використати чужу банківську картку. Потерпіла таким чином втратила 500 злотих.Українець почув 12 звинувачень. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

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