У Луцьку зловили п'яного водія, що перетнув подвійну суцільну лінію





Про це



Сьогодні, 25 травня, вранці під час патрулювання на вулиці Дубнівській патрульні зупинили водія автомобіля Volvo XC90, який порушив ПДР - перетнув подвійну суцільну лінію.



Під час спілкування із 47-річним керманичем інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.



Огляд на стан сп’яніння на місці зупинки показав, що кермувальник дійсно перебуває у стані алкогольного сп’яніння.



У результаті патрульні на нього склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та ч.1 ст.122 (Порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг) КУпАП.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі патрульні виявили водія, який перетнув подвійну суцільну лінію і кермував у стані сп’яніння.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.Сьогодні, 25 травня, вранці під час патрулювання на вулиці Дубнівській патрульні зупинили водія автомобіля Volvo XC90, який порушив ПДР - перетнув подвійну суцільну лінію.Під час спілкування із 47-річним керманичем інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.Огляд на стан сп’яніння на місці зупинки показав, що кермувальник дійсно перебуває у стані алкогольного сп’яніння.У результаті патрульні на нього склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та ч.1 ст.122 (Порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг) КУпАП.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію