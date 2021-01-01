У Луцьку зловили п'яного водія, що перетнув подвійну суцільну лінію
Сьогодні, 13:25
Луцькі патрульні виявили водія, який перетнув подвійну суцільну лінію і кермував у стані сп’яніння.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
Сьогодні, 25 травня, вранці під час патрулювання на вулиці Дубнівській патрульні зупинили водія автомобіля Volvo XC90, який порушив ПДР - перетнув подвійну суцільну лінію.
Під час спілкування із 47-річним керманичем інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.
Огляд на стан сп’яніння на місці зупинки показав, що кермувальник дійсно перебуває у стані алкогольного сп’яніння.
У результаті патрульні на нього склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та ч.1 ст.122 (Порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг) КУпАП.
Фото - ілюстративне
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
Сьогодні, 25 травня, вранці під час патрулювання на вулиці Дубнівській патрульні зупинили водія автомобіля Volvo XC90, який порушив ПДР - перетнув подвійну суцільну лінію.
Під час спілкування із 47-річним керманичем інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.
Огляд на стан сп’яніння на місці зупинки показав, що кермувальник дійсно перебуває у стані алкогольного сп’яніння.
У результаті патрульні на нього склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та ч.1 ст.122 (Порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг) КУпАП.
Фото - ілюстративне
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Коментарі 1
Питання скільки вони склали протоколів на дорожників за дорогу, що на вул. Дубнівській??? там не лише подвійну суцільну лінію не видно, там дороги не видно!!!
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