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У Луцьку зловили п'яного водія, що перетнув подвійну суцільну лінію

У Луцьку зловили п'яного водія, що перетнув подвійну суцільну лінію
Луцькі патрульні виявили водія, який перетнув подвійну суцільну лінію і кермував у стані сп’яніння.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.

Сьогодні, 25 травня, вранці під час патрулювання на вулиці Дубнівській патрульні зупинили водія автомобіля Volvo XC90, який порушив ПДР - перетнув подвійну суцільну лінію.

Під час спілкування із 47-річним керманичем інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.

Огляд на стан сп’яніння на місці зупинки показав, що кермувальник дійсно перебуває у стані алкогольного сп’яніння.

У результаті патрульні на нього склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та ч.1 ст.122 (Порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг) КУпАП.

Фото - ілюстративне

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Теги: п'яний водій, порушення, Луцьк, патрульні
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Коментарі 1
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Питання скільки вони склали протоколів на дорожників за дорогу, що на вул. Дубнівській??? там не лише подвійну суцільну лінію не видно, там дороги не видно!!!
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