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У Луцьку біля дитсадка підприємець розпочав незаконні земельні роботи. ВІДЕО

У Луцьку біля дитсадка підприємець розпочав незаконні земельні роботи. ВІДЕО
У Луцьку перед в'їздом у дошкільний навчальний заклад №25 "Малятко" розпочали незаконні земельні роботи. Їх проводять без відповідного ордеру.

Про це розповіла Суспільному начальниця відділу департаменту муніципальної варти міста Тетяна Головій.

Мешканка сусіднього будинку на проспекті Волі, 45, біля якого працювала техніка, Наталія Нежваловська говорить, що навпроти дитсадка облаштовують офіс, тож під нього, ймовірно, готують парковку.
У Луцьку біля дитсадка підприємець розпочав незаконні земельні роботи. ВІДЕО

З мешканцями будинку погодження на будівництво ніхто не обговорював, зазначила лучанка. Жінка звернулася до працівників департаменту муніципальної варти, котрі приїхали на місце робіт та провели перевірку.

Робітник, який працював на місці, надати контакти замовника відмовився. Що тут облаштовують – не відповів.

"Сказали робити – роблю, під бруківку", – відповів робітник.

На цього підприємця не вперше складають протоколи про порушення, повідомила Тетяна Головій. Представниця муніципальної варти каже: через відсутність ордера на земельні роботи, на відповідальну особу склали протокол про адмінпорушення. Як каратимуть підприємця мають вирішити на засіданні виконкому міськради.
У Луцьку біля дитсадка підприємець розпочав незаконні земельні роботи. ВІДЕО

"Перед тим, як облаштувати парковку, потрібно розробити проектно-кошторисну документацію", – пояснює директор департаменту житлово-комунального господарства Луцькради Микола Осіюк.

З його слів, документи погоджують у департаментах ЖКГ і архітектури, в поліції, а також погоджують роботи з мешканцями суміжних ділянок. Земельні роботи можна проводити після проходження усіх вищезазначених етапів та отримання спеціального ордера.


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Теги: Луцьк, дитсадок, земельні роботи
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Коментарі 1
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Серьёзная проблема! Преступление налицо. Заложить брукивкой кусок земли возле дороги - за такое расстрелять нужно. Пусть лучше трава, кустарники, клещи и комары там растут
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