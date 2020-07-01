В Одесі тимчасово заборонили купатися в морі: назвали причину





Про це інформують на офіційному сайті міста Одеси.



"З метою недопущення погіршення епідеміологічної ситуації в літній період та профілактики захворювань, які передаються водним шляхом, Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області рекомендує тимчасово утриматися від морського водокористування до особливого розпорядження", - йдеться у повідомлені.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв`язку зі зливовими опадами, які пройшли в Одесі 12-13 червня, велика кількість поверхневих вод потрапила в акваторію міських пляжів. Тож рекомендують тимчасово утриматися від купання в морі.Про це інформують на офіційному сайті міста Одеси."З метою недопущення погіршення епідеміологічної ситуації в літній період та профілактики захворювань, які передаються водним шляхом, Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області рекомендує тимчасово утриматися від морського водокористування до особливого розпорядження", - йдеться у повідомлені.

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