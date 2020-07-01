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В Одесі тимчасово заборонили купатися в морі: назвали причину

В Одесі тимчасово заборонили купатися в морі: назвали причину
У зв`язку зі зливовими опадами, які пройшли в Одесі 12-13 червня, велика кількість поверхневих вод потрапила в акваторію міських пляжів. Тож рекомендують тимчасово утриматися від купання в морі.

Про це інформують на офіційному сайті міста Одеси.

"З метою недопущення погіршення епідеміологічної ситуації в літній період та профілактики захворювань, які передаються водним шляхом, Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області рекомендує тимчасово утриматися від морського водокористування до особливого розпорядження", - йдеться у повідомлені.


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Теги: Одеса, море, купання, сезон
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