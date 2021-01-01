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Водійку тролейбуса, яка у Луцьку п'яною врізалася у паркан та втекла, звільнять. ВІДЕО

Водійку тролейбуса, яка у Луцьку п'яною врізалася у паркан та втекла, звільнять. ВІДЕО
У Луцьку водійку тролейбуса, яка ввечері 15 червня в'їхала у паркани приватних будинків на вулиці Володимирській і втекла з місця аварії, звільнять з роботи.

Про це Суспільному повідомив директор ЛПЕ Володимир Пуц.

Де зараз водійка, керівник не знає. Каже: перед виїздом на маршрут 41-річну жінку обстежував фельдшер. Запис про обстеження із підписом медика та водійки є в журналі огляду.

Зі слів Володимира Пуца, збитки з пошкодження тролейбуса та паркану 41-річна жінка відшкодує. "Доля її буде, напевно, вона вирішена, вона буде звільнена з роботи", – каже керівник підприємства.

Власниця пошкодженого майна, лучанка Марія Головач розповіла: ввечері на дачі був її чоловік, однак моменту аварії не побачив. Про те, що тролейбус в'їхав у їхній паркан – розказали родичі, які приїхали в цей момент.

"Виходимо, тут таке: вона неадекватна була, вона двічі затарювалася в магазині пивом. Один рейс, другий рейс. Вона, як це зробила, на швидкості вдарилася і відразу звідси чмихнула, людей навіть не взяла", – каже лучанка.

Марія Головач каже: сумнівається, що винуватиця аварії відшкодує їй збитки за зруйнований паркан.

Після аварії водійка поїхала до електротранспортного підприємства і залишила там тролейбус. Через деякий час повернулася на місце аварії. У цей час там працювали поліцейські, повідомила речниця патрульних Валентина Мельник.

З її слів, огляд на стан алкогольного сп'яніння на місці події водійка не проходила. Пізніше в медичному закладі лікарі зафіксували результат огляду – 1,01 проміле, що в 5 разів перевищує допустиму норму. Їй загрожує штраф у розмірі 17 тисяч гривень, – розповіла речниця патрульної поліції Валентина Мельник.

У тролейбуса – пошкоджена фара. За кілька днів його полагодять і знову випустять на маршрут. Зв'язатися з водійкою, яка пошкодила огорожу, кореспондентам Суспільного не вдалося, на дзвінки журналістів жінка не відповідає.


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Теги: Луцьк, аварія, тролейбус, водійка
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