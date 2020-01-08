вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Іспанська фірма просить повернути фуру, яку затримали на Волині

Іспанська фірма просить повернути фуру, яку затримали на Волині
Іспанська компанія просить скасувати арешт тягача, який перебуває на території Волині.

Про це повідомляє "КовельMedia".

У жовтні 2019 року у Ковельському районі трапилася ДТП за участю вантажівки, яка належить іспанській компанії «Marcotran Transportes Internacionales S.L.». Внаслідок зіткнення з трактором Т-40 та його причепом постраждав тракторист.

Під час огляду місця події правоохоронці вилучили сідловий тягач марки «Volvo » з реєстраційним номером Республіки Іспанія та доставили на територію військової частини А-1547, що в селі Поворськ.

Відділ поліції відкрив кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження), що карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Постановою слідчого транспортний засіб визнано речовим доказом, «оскільки він є знаряддям вчинення злочину і зберіг на собі його сліди». Судом накладено на нього арешт «з метою збереження речових доказів та дослідження органами досудового слідства».

Нещодавно адвокат з Волинської області, діючи в інтересах іспанської компанії, яка знаходиться у містечку Педрола, що поблизу міста Сарагоса, звернувся до Ковельського міськрайонного суду з клопотанням про скасування арешту тягача.

Представник власника майна вважає, що на даний час відпала потреба у накладеному арешті. Досудовим слідством проведені всі необхідні слідчі дії стосовно транспортного засобу. Спеціалістами НДЕКЦ судових експертиз проведено огляд автомобіля і його агрегатів, дослідження задокументовані і є належними доказами. Водій, який перебував за кермом, перебуває в статусі свідка.

Крім цього, в ході проведення судової інженерно-транспортної експертизи встановлено, що водій вантажівки не мав технічної можливості уникнути наїзду на трактор Т-40 з причепом шляхом застосування екстреного гальмування в момент виникнення небезпеки для руху.

Також адвокат вказує, що в разі пред’явлення цивільного позову потерпілими, шкода буде відшкодована повністю страховою компанією, оскільки в матеріалах провадження є поліс страхового відшкодування («зелена карта»). А накладення арешту на автомобіль порушує права іспанської компанії, оскільки безпідставне його утримання перешкоджає вчасно доставляти товар в місця збуту.

Прокурор Олександр Омельчук в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання, мотивуючи тим, що проводиться досудове розслідування з метою встановлення особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України. У проваджені призначено експертизу та матеріали справи скеровані до експертної установи з метою її проведення.

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Петро Бойчук в задоволенні клопотання про скасування арешту майна відмовив.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Волинь, суд, Італія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Іспанська фірма просить повернути фуру, яку затримали на Волині
Сьогодні, 03:18
На Волині без газу залишаться 9 сіл
Сьогодні, 02:16
У Каліфорнії чоловік вкрав 20 тонн фісташок
Сьогодні, 01:13
У волинському місті на вокзалі порізали поліцейського
Сьогодні, 00:15
22 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
На Волині судили водія Mercedes, який спричинив автопригоду На Волині судили водія Mercedes, який спричинив автопригоду
10 квітень, 19:18
Загибель жінки через аварію на Перемоги: водій відбувся «умовним» Загибель жінки через аварію на Перемоги: водій відбувся «умовним»
06 січень, 09:15
Судитимуть водія вантажівки, який спричинив смертельну аварію в Маневицькому районі Судитимуть водія вантажівки, який спричинив смертельну аварію в Маневицькому районі
08 січень, 2020, 18:00
Водій шкільного автобуса, який на Волині зніс паркан та врізався в дерево, заплатить штраф Водій шкільного автобуса, який на Волині зніс паркан та врізався в дерево, заплатить штраф
08 січень, 2020, 14:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Іспанська фірма просить повернути фуру, яку затримали на Волині
Сьогодні, 03:18
 0
На Волині без газу залишаться 9 сіл
Сьогодні, 02:16
 0
У Каліфорнії чоловік вкрав 20 тонн фісташок
Сьогодні, 01:13
 0
У волинському місті на вокзалі порізали поліцейського
Сьогодні, 00:15
 0
22 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8