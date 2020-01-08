Іспанська фірма просить повернути фуру, яку затримали на Волині





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У жовтні 2019 року у Ковельському районі трапилася ДТП за участю вантажівки, яка належить іспанській компанії «Marcotran Transportes Internacionales S.L.». Внаслідок зіткнення з трактором Т-40 та його причепом постраждав тракторист.



Під час огляду місця події правоохоронці вилучили сідловий тягач марки «Volvo » з реєстраційним номером Республіки Іспанія та доставили на територію військової частини А-1547, що в селі Поворськ.



Відділ поліції відкрив кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження), що карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.



Постановою слідчого транспортний засіб визнано речовим доказом, «оскільки він є знаряддям вчинення злочину і зберіг на собі його сліди». Судом накладено на нього арешт «з метою збереження речових доказів та дослідження органами досудового слідства».



Нещодавно адвокат з Волинської області, діючи в інтересах іспанської компанії, яка знаходиться у містечку Педрола, що поблизу міста Сарагоса, звернувся до Ковельського міськрайонного суду з клопотанням про скасування арешту тягача.



Представник власника майна вважає, що на даний час відпала потреба у накладеному арешті. Досудовим слідством проведені всі необхідні слідчі дії стосовно транспортного засобу. Спеціалістами НДЕКЦ судових експертиз проведено огляд автомобіля і його агрегатів, дослідження задокументовані і є належними доказами. Водій, який перебував за кермом, перебуває в статусі свідка.



Крім цього, в ході проведення судової інженерно-транспортної експертизи встановлено, що водій вантажівки не мав технічної можливості уникнути наїзду на трактор Т-40 з причепом шляхом застосування екстреного гальмування в момент виникнення небезпеки для руху.



Також адвокат вказує, що в разі пред’явлення цивільного позову потерпілими, шкода буде відшкодована повністю страховою компанією, оскільки в матеріалах провадження є поліс страхового відшкодування («зелена карта»). А накладення арешту на автомобіль порушує права іспанської компанії, оскільки безпідставне його утримання перешкоджає вчасно доставляти товар в місця збуту.



Прокурор Олександр Омельчук в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання, мотивуючи тим, що проводиться досудове розслідування з метою встановлення особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України. У проваджені призначено експертизу та матеріали справи скеровані до експертної установи з метою її проведення.



Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Петро Бойчук в задоволенні клопотання про скасування арешту майна відмовив.

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