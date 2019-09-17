У ЖК «Амстердам» з’явилися нові квартири на продаж*

Стартував продаж квартир у новому, четвертому під’їзді ЖК «Амстердам», який у с. Струмівка будує компанія «Інвестор». З цієї нагоди - акційна пропозиція: ціна на квартиру з однією спальнею зафіксована у доларах - $ 28 000.Акційна квартира має спальню (10,77 м2), простору вітальню із кухнею (17,99 м2), окремий гардероб, коридор та лоджію.У житловому комплексі «Амстердам» зараз відбувається будівництво трьох під'їздів. Тут застосовують нову технологію монолітно-каркасного будівництва, яка дозволяє виконувати роботи швидкими темпами, а також має ряд інших переваг:, лише в перших трьох під'їздах - 47. У четвертому під'їзді будуть також нові планування. При цьому є широкий вибір розмірів помешкань: від 38 до 87 м2.за світовими стандартами, тобто – не за кількістю кімнат загалом, а за кількістю спалень. У кожній квартирі «Амстердама» є і вітальня, і одна або більше спалень.та об’єднувати кілька квартир в одну. Завдяки технології монолітно-каркасного будівництва, за якою зводять «Амстердам», в квартирах відсутні несучі стіни. Відповідно, немає жодних обмежень у тому, як змінювати дизайн квартири.Про особливості планування в ЖК «Амстердам» можна прочитати заЯкі роботи зараз відбуваються на будівельному майданчику, дивіться у відеозвіті:В ЖК «Амстердам» також буде особлива архітектура. Затишний внутрішній двір з максимальною кількістю зелені та лаконічними доріжками, власні поквартирні «патіо» та жодної припаркованої автівки біля під’їзду - за такими принципами тут організована прибудинкова територія. Стримані фасади, схилі дахи та сучасний декор додають простору відчуття камерності та затишку і відтворюють архітектурні традиції західноєвропейських міст.