На Волині п'яний водій хотів відкупитися від поліцейських за 3 тисячі гривень





Про це



Аби уникнути адміністративної відповідальності правопорушник запропонував поліцейським неправомірну вигоду у розмірі 3 тис. грн. Співробітники поліції на місце викликали слідчо-оперативну групу щоб зафіксувати факт пропозиції надання неправомірної вигоди.



Вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 369 (Пропозиція надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Триває слідство.



За порушення правил дорожнього руху склали адміністративні матеріали.



Фото - ілюстративне

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