Чому у Луцьку перенесли дату святкування Дня міста
Сьогодні, 14:11
Луцький міський голова Ігор Поліщук пояснив, чому цьогоріч змістили дати святкування Дня міста.
Про це йшлося у середу, 23 червня, під час сесії Луцькради.
Датою відзначення Дня міста Луцька у 2021 році визнали першу суботу та неділю вересня, тобто 4-5 вересня.
Міський голова Ігор Поліщук зазначив, що традиційно День міста Луцька встановлений у другу суботу та неділю вересня, 11-12 вересня. Утім, у другу суботу вересня відзначатимуть Усікновення голови св. Івана Хрестителя.
«Інша дата пов’язна з вежами-близнюками в Нью-Йорку. Тому не хотілося б в такий день святкувати День міста», - додав мер.
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Про це йшлося у середу, 23 червня, під час сесії Луцькради.
Датою відзначення Дня міста Луцька у 2021 році визнали першу суботу та неділю вересня, тобто 4-5 вересня.
Міський голова Ігор Поліщук зазначив, що традиційно День міста Луцька встановлений у другу суботу та неділю вересня, 11-12 вересня. Утім, у другу суботу вересня відзначатимуть Усікновення голови св. Івана Хрестителя.
«Інша дата пов’язна з вежами-близнюками в Нью-Йорку. Тому не хотілося б в такий день святкувати День міста», - додав мер.
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