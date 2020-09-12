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Чому у Луцьку перенесли дату святкування Дня міста

Чому у Луцьку перенесли дату святкування Дня міста
Луцький міський голова Ігор Поліщук пояснив, чому цьогоріч змістили дати святкування Дня міста.

Про це йшлося у середу, 23 червня, під час сесії Луцькради.

Датою відзначення Дня міста Луцька у 2021 році визнали першу суботу та неділю вересня, тобто 4-5 вересня.

Міський голова Ігор Поліщук зазначив, що традиційно День міста Луцька встановлений у другу суботу та неділю вересня, 11-12 вересня. Утім, у другу суботу вересня відзначатимуть Усікновення голови св. Івана Хрестителя.

«Інша дата пов’язна з вежами-близнюками в Нью-Йорку. Тому не хотілося б в такий день святкувати День міста», - додав мер.

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Теги: Луцьк, День міста, святкування
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