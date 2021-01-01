Навчання трейдингу в компанії Центр біржових технологій – відгуки клієнтів*





Принципи навчання трейдингу

● Аналіз - понад усе

Фінансові рішення та інвестиційні вкладення не повинні робити без попереднього аналізу. Тільки проаналізувавши ситуацію на ринку і зробивши певні прогнози, варто приймати остаточне рішення. У ЦБТ вчать правильно аналізувати ринок і розуміти причинно-наслідкові зв'язки.



● Практика - запорука успіху

Тільки теоретичні знання не можуть допомогти людині досягти успіху. Виходячи з відгуків клієнтів, на курсах ЦБТ особливу увагу приділяють саме практиці, а теорію розглядають виключно на реальних кейсах. До того ж, спікери ЦБТ мають за плечима успішний досвід в трейдингу та власний інвестиційний портфель.



● Безпечна практика трейдингу

Ніхто не застрахований від помилок - кожен трейдер робив їх, особливо на початку своєї кар'єри. Щоб помилки не нашкодили, починати своє знайомство з фінансовими ринками варто на демо-рахунку. Це звичайний торговельний кабінет, тільки з уявними коштами. Залишені про ЦБТ відгуки говорять про те, що компанія допомагає освоїти реальні навички і зробити помилки, необхідні для навчання, не ризикуючи власними грошима.





Центр біржових технологій: навчання

Центр біржових технологій - інформаційно-консультаційний центр з питань інвестування та навчання торгівлі на фінансових ринках. Компанія на ринку ось уже 6 років, має офіси в Одесі, Чернівцях, Львові та Києві.



Найбільш популярним продуктом компанії є курс ЦБТ-Беластіум (CBT-Belastium). Це навчальний курс щодо роботи на фінансових ринках, що складається з 10 занять. Пройти курс можна в групі або індивідуально, або очно (в офісі компанії) або дистанційно (в режимі онлайн). Позитивні відгуки про ЦБТ-Беластіум, залишені випускниками курсу, можна знайти на незалежних платформах.



Окрім того, Центр біржових технологій регулярно проводить вебінари з фінансової грамотності, відвідати які може кожен охочий. Участь у них - безкоштовна, потрібно тільки записатися на заняття в соціальних мережах ЦБТ. А для клієнтів і випускників Центр біржових технологій організовує профільні майстер-класи для поглиблення знань.





Відгуки про компанію Центр біржових технологій

«Тема трейдингу на сьогодні дуже популярна - багато про неї йде розмов, багато людей випробовують себе в цій сфері. Наштовхнув мене на цю тему мій син. Потім я в інтернеті знайшла анонс вебінару, який проводив Центр біржових технологій. Я його прослухала - було дуже цікаво. І я вирішила для себе, що хочу це вивчити глибше. Але непросто, як мені здається, розібратися самотужки, тому я сподівалася, що саме в ЦБТ мені допоможе зрозуміти, що це таке. Курс тривав 10 днів, його проводили різні лектори. Лекції були дуже цікавими, різноманітними, вони охопили абсолютно все, що включає в себе торгівля. Інформація якраз така, яка потрібна для трейдера-початківця. У майбутньому мені хочеться працювати з цим. Я хочу спробувати себе в криптовалюті і торгівлі валютними парами. У майбутньому хотілося б перейти до роботи на фондовому ринку і до формування інвестиційного портфеля», - ділиться своїм відгуком про ЦБТ Оксана.



«Я з небагатої сім'ї, тож питання грошей для мене було актуальним завжди. Мене не полишала думка, що в моїх силах все змінити, і я шукав шляхи як вирішити проблеми, пов'язані з фінансами. Я багато де працював і навіть починав свій бізнес. Але зрозумів, що глобально мені потрібно більше. Мене зацікавила тема фінансових ринків. Я вирішив себе в цьому прокачати, стати експертом і заробляти там, де засобів дійсно багато. Під час навчання в ЦБТ я зрозумів, що мені подобається фондовий ринок і я буду цим займатися. Навчання тільки зміцнило мою мотивацію розвиватися саме в цьому», - залишає свій відгук про ЦБТ Іван.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Трейдинг – один з напрямків, які найшвидше розвиваються в Україні. Нетрудомісткий і простий до сприймання він допомагає з користю вкладати гроші та примножувати власний капітал. Торгівля на фінансових ринках стає хорошим інструментом для тих, хто готовий навчитися ним користуватися. Людям, які мріють заробляти на акціях, варто спочатку розібратися в закономірностях існування ринку, торгових стратегіях, а також навчитися аналізувати світові події, адже саме вони диктують тренди на зростання або падіння різних активів. Однією з найпопулярніших в Україні компаній, що займається підготовкою майбутніх трейдерів, є Центр Біржових технологій . Відгуки про ЦБТ характеризують компанію як кращу на ринку.Фінансові рішення та інвестиційні вкладення не повинні робити без попереднього аналізу. Тільки проаналізувавши ситуацію на ринку і зробивши певні прогнози, варто приймати остаточне рішення. У ЦБТ вчать правильно аналізувати ринок і розуміти причинно-наслідкові зв'язки.Тільки теоретичні знання не можуть допомогти людині досягти успіху. Виходячи з відгуків клієнтів, на курсах ЦБТ особливу увагу приділяють саме практиці, а теорію розглядають виключно на реальних кейсах. До того ж, спікери ЦБТ мають за плечима успішний досвід в трейдингу та власний інвестиційний портфель.Ніхто не застрахований від помилок - кожен трейдер робив їх, особливо на початку своєї кар'єри. Щоб помилки не нашкодили, починати своє знайомство з фінансовими ринками варто на демо-рахунку. Це звичайний торговельний кабінет, тільки з уявними коштами. Залишені про ЦБТ відгуки говорять про те, що компанія допомагає освоїти реальні навички і зробити помилки, необхідні для навчання, не ризикуючи власними грошима.Центр біржових технологій - інформаційно-консультаційний центр з питань інвестування та навчання торгівлі на фінансових ринках. Компанія на ринку ось уже 6 років, має офіси в Одесі, Чернівцях, Львові та Києві.Найбільш популярним продуктом компанії є курс ЦБТ-Беластіум (CBT-Belastium). Це навчальний курс щодо роботи на фінансових ринках, що складається з 10 занять. Пройти курс можна в групі або індивідуально, або очно (в офісі компанії) або дистанційно (в режимі онлайн). Позитивні відгуки про ЦБТ-Беластіум, залишені випускниками курсу, можна знайти на незалежних платформах.Окрім того, Центр біржових технологій регулярно проводить вебінари з фінансової грамотності, відвідати які може кожен охочий. Участь у них - безкоштовна, потрібно тільки записатися на заняття в соціальних мережах ЦБТ. А для клієнтів і випускників Центр біржових технологій організовує профільні майстер-класи для поглиблення знань.«Тема трейдингу на сьогодні дуже популярна - багато про неї йде розмов, багато людей випробовують себе в цій сфері. Наштовхнув мене на цю тему мій син. Потім я в інтернеті знайшла анонс вебінару, який проводив Центр біржових технологій. Я його прослухала - було дуже цікаво. І я вирішила для себе, що хочу це вивчити глибше. Але непросто, як мені здається, розібратися самотужки, тому я сподівалася, що саме в ЦБТ мені допоможе зрозуміти, що це таке. Курс тривав 10 днів, його проводили різні лектори. Лекції були дуже цікавими, різноманітними, вони охопили абсолютно все, що включає в себе торгівля. Інформація якраз така, яка потрібна для трейдера-початківця. У майбутньому мені хочеться працювати з цим. Я хочу спробувати себе в криптовалюті і торгівлі валютними парами. У майбутньому хотілося б перейти до роботи на фондовому ринку і до формування інвестиційного портфеля», - ділиться своїм відгуком про ЦБТ Оксана.«Я з небагатої сім'ї, тож питання грошей для мене було актуальним завжди. Мене не полишала думка, що в моїх силах все змінити, і я шукав шляхи як вирішити проблеми, пов'язані з фінансами. Я багато де працював і навіть починав свій бізнес. Але зрозумів, що глобально мені потрібно більше. Мене зацікавила тема фінансових ринків. Я вирішив себе в цьому прокачати, стати експертом і заробляти там, де засобів дійсно багато. Під час навчання в ЦБТ я зрозумів, що мені подобається фондовий ринок і я буду цим займатися. Навчання тільки зміцнило мою мотивацію розвиватися саме в цьому», - залишає свій відгук про ЦБТ Іван.

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