Яким є офіційний курс валют в Україні на 25 червня





Про це повідомляє сайт Національного банку України.



Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:



27.458900 грн за долар;



32.792800 грн за євро;



0.380180 грн за російський рубль;



38.187100 грн за фунт стерлінгів.



У порівнянні з 24 червня курс всіх валют зріс.

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