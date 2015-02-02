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Яким є офіційний курс валют в Україні на 25 червня

Яким є офіційний курс валют в Україні на 25 червня
Станом на 25 червня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,46 гривні за долар.

Про це повідомляє сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.458900 грн за долар;

32.792800 грн за євро;

0.380180 грн за російський рубль;

38.187100 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 24 червня курс всіх валют зріс.

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Теги: курс валют, Нацбанк
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