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Із вчителя – у водії тролейбуса, з оператора набору – у баристи: як на Волині працевлаштовують безробітних

Із вчителя – у водії тролейбуса, з оператора набору – у баристи: як на Волині працевлаштовують безробітних
У Луцьку розповіли про працевлаштування безробітних на території області. Так, у період карантину кількість тих, хто лишився без роботи, зросла, однак збільшився й відсоток волинян, яким знайшли роботу.

Про це йшлося у п’ятницю, 25 червня, під час пресконференції директора Волинського обласного центру зайнятості Романа Романюка на території броварні Luchan.

Співвласниця броварні Luchan Наталія Попович зазначила, що підприємство уже давно успішно співпрацює з центром зайнятості, зокрема цьогоріч уже 18 людей прийшли на роботу у броварню за направленням фахівців. Загалом же на підприємстві працює до пів сотні людей у літній період, адже це – пік популярності прохолодних напоїв.
Із вчителя – у водії тролейбуса, з оператора набору – у баристи: як на Волині працевлаштовують безробітних

Своєю чергою, директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк розповів, що загалом чисельність безробітних на Волині у січні-травні 2021 року склала 22 913 осіб, тоді як, наприклад, у 2019 році, коли економіка стабільно розвивалася, – трохи більше 16 тисяч. Чисельність вакансій у економічно активні роки також була більшою – 18 769 у 2019 році проти 12 019 у 2021 році. Безробітних станом на 1 червня цього року в області нарахували 11 453 осіб, тоді як було 2950 вакансій. Утім, на сьогодні стрімко зменшується кількість претендентів на вакансії – якщо рік починали з 10 безробітних на 1 вакансію, то у травні цей показник становив 4 осіб на одну пропозицію роботи.

Найбільш критичні показники щодо співвідношення безробітних, кількості вакансій та претендентів на одне місце, каже Роман Романюк, у сфері державного управління й оборони (134 вакансії та 2718 безробітних, тобто 20 людей на вакансію), що пов’язане з оптимізацією, зокрема ліквідацією РДА, оптовій та роздрібній торгівлі (728 вакансій та 1995 безробітних) та переробній промисловості (532 вакансії та 1430 безробітних).
Із вчителя – у водії тролейбуса, з оператора набору – у баристи: як на Волині працевлаштовують безробітних

Однак, не зважаючи на не зовсім сприятливу ситуацію на ринку праці, цьогоріч уже знайшли роботу 4 256 людям, тоді як у 2020 році – 2 612, у 2019 році – 3 655. Так, найбільше працевлаштували працівників в оптову та роздрібну торгівлю (24, 3 %), лісове та сільське господарство (17, 5 %), переробну промисловість (15,8 %), державне управління (7,7 %) та транспортну галузь (6,1 %).

«Передусім це через те, що збільшилась кількість професіоналів у різних сферах із різним досвідом роботи. Нам сьогодні легше із більшої кількості безробітних задовільнити потреби роботодавця. До того ж, економічне пожвавлення сприяє збільшенню кількості вакансій та можливостей», - відзначив Роман Романюк. Варто зауважити, що рівень працевлаштування після профнавчання у січні-травні цього року склав 94,9 %.

Очільник Волинського обласного центру зайнятості також назвав декілька прикладів успішного працевлаштування. Одним із таких є досвід Анжели Семенюк. Жінка працювала вчителем, бібліотекарем, помічником вихователя. Вирішила пройти навчання на водія тролейбуса і працює у КП «Луцьке підприємство електротранспорту» з 30 травня цього року.

Волинянин Володимир Казанівський за професією – оператор комп’ютерного набору. Він має інвалідність. Фахівці запропонували чоловіку спробувати себе на посаді баристи. Після закінчення тимчасових робіт його працевлаштували на постійне робоче місце.

Сергій Зімоха за фахом – інженер-механік, працював на «СКФ Україна». Він також має інвалідність. Чоловіка працевлаштували на луцьку картонно-паперову фабрику слюсарем з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики із квітня цього року.

Валерій Гунько – учасник АТО, за освітою – столяр. Його працевлаштували за направленням центру зайнятості у «Маневичіагробуд» водієм транспортних засобів із 2 червня.

Ще один приклад вдалого працевлаштування – Ірина Данкевич. Дівчину звільнили з ГУ Держгеокадастру через реорганізацію. За освітою Ірина – технік-землевпорядник. У червні кар’єрний радник запропонувала їй вакансію техніка-землевпорядника у ФГ «Гранд-Агро», куди Ірину прийняли на роботу після успішної співбесіди

Наостанок директор Волинського ОЦЗ додав, що нині знаходити роботу людям непросто, але не через вину центру зайнятості, а в силу складної економічної ситуації. Роман Романюк сподівається, що найближчим часом ситуація значно покращиться, роботодавці створюватимуть нові робочі місця, а фахівці центру зайнятості знаходитимуть роботу більшій кількості волинян.
Із вчителя – у водії тролейбуса, з оператора набору – у баристи: як на Волині працевлаштовують безробітних


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Теги: робота, працевлаштування, Волинський ОЦЗ, Роман Романюк
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