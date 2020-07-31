Із вчителя – у водії тролейбуса, з оператора набору – у баристи: як на Волині працевлаштовують безробітних

У Луцьку розповіли про працевлаштування безробітних на території області. Так, у період карантину кількість тих, хто лишився без роботи, зросла, однак збільшився й відсоток волинян, яким знайшли роботу.Про це йшлося у п’ятницю, 25 червня, під час пресконференції директора Волинського обласного центру зайнятостіна території броварні Luchan.Співвласниця броварні Luchanзазначила, що підприємство уже давно успішно співпрацює з центром зайнятості, зокрема цьогоріч уже 18 людей прийшли на роботу у броварню за направленням фахівців. Загалом же на підприємстві працює до пів сотні людей у літній період, адже це – пік популярності прохолодних напоїв.Своєю чергою, директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк розповів, що загалом чисельність безробітних на Волині у січні-травні 2021 року склала 22 913 осіб, тоді як, наприклад, у 2019 році, коли економіка стабільно розвивалася, – трохи більше 16 тисяч. Чисельність вакансій у економічно активні роки також була більшою – 18 769 у 2019 році проти 12 019 у 2021 році. Безробітних станом на 1 червня цього року в області нарахували 11 453 осіб, тоді як було 2950 вакансій. Утім, на сьогодні стрімко зменшується кількість претендентів на вакансії – якщо рік починали з 10 безробітних на 1 вакансію, то у травні цей показник становив 4 осіб на одну пропозицію роботи.Найбільш критичні показники щодо співвідношення безробітних, кількості вакансій та претендентів на одне місце, каже Роман Романюк, у сфері державного управління й оборони (134 вакансії та 2718 безробітних, тобто 20 людей на вакансію), що пов’язане з оптимізацією, зокрема ліквідацією РДА, оптовій та роздрібній торгівлі (728 вакансій та 1995 безробітних) та переробній промисловості (532 вакансії та 1430 безробітних).Однак, не зважаючи на не зовсім сприятливу ситуацію на ринку праці, цьогоріч уже знайшли роботу 4 256 людям, тоді як у 2020 році – 2 612, у 2019 році – 3 655. Так, найбільше працевлаштували працівників в оптову та роздрібну торгівлю (24, 3 %), лісове та сільське господарство (17, 5 %), переробну промисловість (15,8 %), державне управління (7,7 %) та транспортну галузь (6,1 %).«Передусім це через те, що збільшилась кількість професіоналів у різних сферах із різним досвідом роботи. Нам сьогодні легше із більшої кількості безробітних задовільнити потреби роботодавця. До того ж, економічне пожвавлення сприяє збільшенню кількості вакансій та можливостей», - відзначив Роман Романюк. Варто зауважити, що рівень працевлаштування після профнавчання у січні-травні цього року склав 94,9 %.Очільник Волинського обласного центру зайнятості також назвав декілька прикладів успішного працевлаштування. Одним із таких є досвід. Жінка працювала вчителем, бібліотекарем, помічником вихователя. Вирішила пройти навчання на водія тролейбуса і працює у КП «Луцьке підприємство електротранспорту» з 30 травня цього року.Волинянинза професією – оператор комп’ютерного набору. Він має інвалідність. Фахівці запропонували чоловіку спробувати себе на посаді баристи. Після закінчення тимчасових робіт його працевлаштували на постійне робоче місце.за фахом – інженер-механік, працював на «СКФ Україна». Він також має інвалідність. Чоловіка працевлаштували на луцьку картонно-паперову фабрику слюсарем з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики із квітня цього року.– учасник АТО, за освітою – столяр. Його працевлаштували за направленням центру зайнятості у «Маневичіагробуд» водієм транспортних засобів із 2 червня.Ще один приклад вдалого працевлаштування –. Дівчину звільнили з ГУ Держгеокадастру через реорганізацію. За освітою Ірина – технік-землевпорядник. У червні кар’єрний радник запропонувала їй вакансію техніка-землевпорядника у ФГ «Гранд-Агро», куди Ірину прийняли на роботу після успішної співбесідиНаостанок директор Волинського ОЦЗ додав, що нині знаходити роботу людям непросто, але не через вину центру зайнятості, а в силу складної економічної ситуації. Роман Романюк сподівається, що найближчим часом ситуація значно покращиться, роботодавці створюватимуть нові робочі місця, а фахівці центру зайнятості знаходитимуть роботу більшій кількості волинян.