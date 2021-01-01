вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Донбасі загинув український військовий

На Донбасі загинув український військовий
На сході України під несення служби загинув український військовослужбовець.

Про це повідомили на сторінці у Facebook 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського, в якій служив військовослужбовець.

26 червня 2021 року на сході країни під час несення служби на позиції внаслідок обстрілу отримав осолкове поранення несумісне з життям старший солдат Гонар Андрій Миколайович, старший водій мотопіхотної роти.

Військовий був родом з м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. Служив в бригаді з червня 2019 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Донбасі загинув український військовий
Сьогодні, 14:00
На Волині буде платна дорога, скільки коштуватиме проїзд
Сьогодні, 13:19
Олег Лужний прокоментував інформацію можливість стати тренером «Волині»
Сьогодні, 12:38
На Волині шахраї видурили у далекобійника з Київщини майже 9 тисяч
Сьогодні, 11:57
Василь Ломаченко нокаутував японця Накатані
Сьогодні, 11:17
Схожі новини
Створили мультик про життя в ОРДЛО Створили мультик про життя в ОРДЛО
03 червень, 00:15
На Сході окупанти поранили українського воїна: він у важкому стані На Сході окупанти поранили українського воїна: він у важкому стані
22 травень, 12:40
Бойовики обстріляли житловий сектор Попасної. ФОТО Бойовики обстріляли житловий сектор Попасної. ФОТО
06 травень, 00:18
На Донбасі бойовики поранили українського військового На Донбасі бойовики поранили українського військового
26 квітень, 22:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Донбасі загинув український військовий
Сьогодні, 14:00
 0
На Волині буде платна дорога, скільки коштуватиме проїзд
Сьогодні, 13:19
 0
Олег Лужний прокоментував інформацію можливість стати тренером «Волині»
Сьогодні, 12:38
 0
На Волині шахраї видурили у далекобійника з Київщини майже 9 тисяч
Сьогодні, 11:57
 0
Василь Ломаченко нокаутував японця Накатані
Сьогодні, 11:17
 0
Медіа
відео
1/8