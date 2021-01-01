На Донбасі загинув український військовий
Сьогодні, 14:00
На сході України під несення служби загинув український військовослужбовець.
Про це повідомили на сторінці у Facebook 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського, в якій служив військовослужбовець.
26 червня 2021 року на сході країни під час несення служби на позиції внаслідок обстрілу отримав осолкове поранення несумісне з життям старший солдат Гонар Андрій Миколайович, старший водій мотопіхотної роти.
Військовий був родом з м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. Служив в бригаді з червня 2019 року.
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Про це повідомили на сторінці у Facebook 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського, в якій служив військовослужбовець.
26 червня 2021 року на сході країни під час несення служби на позиції внаслідок обстрілу отримав осолкове поранення несумісне з життям старший солдат Гонар Андрій Миколайович, старший водій мотопіхотної роти.
Військовий був родом з м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. Служив в бригаді з червня 2019 року.
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