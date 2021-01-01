На Волині вперше зацвіли рідкісні червонокнижні квіти





Цю рідкісну багаторічну рослину, яка занесена до "Червоної книги України", виявили вперше, – розповів Богдан Громик.



"Косарики виявили саме в цьому році. Є півники сибірські, любка дволиста – по них у нас закладені пробні площі. Буквально тиждень тому до нас приїжджала доцент кафедри біології Волинського національного університету, яка вела обстеження кожної ділянки цих площ", – говорить керівник відділу нацпарку.



Окрім цих рослин, на території національного парку ростуть рідкісні червонокнижні рослини смілка литовська, молодило руське й такі ранні первоцвіти, як підсніжники, цибуля ведмежа тощо.



Зі слів Богдана Громика, косарики виявила інженерка відділу збереження та відтворення природних екосистем Галина Герасимчук.



Косарики болотні (Gladiolus palustris) — рідкісна багаторічна рослина родини півникових. Вид занесений до Червоної книги України у статусі "Зникаючий", також має охоронний статус у багатьох європейських країнах та Євросоюзі загалом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У національному природному парку "Цуманська пуща", що на Волині, зацвіли косарики болотні.Цю рідкісну багаторічну рослину, яка занесена до "Червоної книги України", виявили вперше, – розповів Суспільному начальник відділу збереження та відтворення природних екосистем"Косарики виявили саме в цьому році. Є півники сибірські, любка дволиста – по них у нас закладені пробні площі. Буквально тиждень тому до нас приїжджала доцент кафедри біології Волинського національного університету, яка вела обстеження кожної ділянки цих площ", – говорить керівник відділу нацпарку.Окрім цих рослин, на території національного парку ростуть рідкісні червонокнижні рослини смілка литовська, молодило руське й такі ранні первоцвіти, як підсніжники, цибуля ведмежа тощо.Зі слів Богдана Громика, косарики виявила інженерка відділу збереження та відтворення природних екосистемКосарики болотні (Gladiolus palustris) — рідкісна багаторічна рослина родини півникових. Вид занесений до Червоної книги України у статусі "Зникаючий", також має охоронний статус у багатьох європейських країнах та Євросоюзі загалом.

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