На Волині вперше зацвіли рідкісні червонокнижні квіти
Сьогодні, 06:42
У національному природному парку "Цуманська пуща", що на Волині, зацвіли косарики болотні.
Цю рідкісну багаторічну рослину, яка занесена до "Червоної книги України", виявили вперше, – розповів Суспільному начальник відділу збереження та відтворення природних екосистем Богдан Громик.
"Косарики виявили саме в цьому році. Є півники сибірські, любка дволиста – по них у нас закладені пробні площі. Буквально тиждень тому до нас приїжджала доцент кафедри біології Волинського національного університету, яка вела обстеження кожної ділянки цих площ", – говорить керівник відділу нацпарку.
Окрім цих рослин, на території національного парку ростуть рідкісні червонокнижні рослини смілка литовська, молодило руське й такі ранні первоцвіти, як підсніжники, цибуля ведмежа тощо.
Зі слів Богдана Громика, косарики виявила інженерка відділу збереження та відтворення природних екосистем Галина Герасимчук.
Косарики болотні (Gladiolus palustris) — рідкісна багаторічна рослина родини півникових. Вид занесений до Червоної книги України у статусі "Зникаючий", також має охоронний статус у багатьох європейських країнах та Євросоюзі загалом.
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Цю рідкісну багаторічну рослину, яка занесена до "Червоної книги України", виявили вперше, – розповів Суспільному начальник відділу збереження та відтворення природних екосистем Богдан Громик.
"Косарики виявили саме в цьому році. Є півники сибірські, любка дволиста – по них у нас закладені пробні площі. Буквально тиждень тому до нас приїжджала доцент кафедри біології Волинського національного університету, яка вела обстеження кожної ділянки цих площ", – говорить керівник відділу нацпарку.
Окрім цих рослин, на території національного парку ростуть рідкісні червонокнижні рослини смілка литовська, молодило руське й такі ранні первоцвіти, як підсніжники, цибуля ведмежа тощо.
Зі слів Богдана Громика, косарики виявила інженерка відділу збереження та відтворення природних екосистем Галина Герасимчук.
Косарики болотні (Gladiolus palustris) — рідкісна багаторічна рослина родини півникових. Вид занесений до Червоної книги України у статусі "Зникаючий", також має охоронний статус у багатьох європейських країнах та Євросоюзі загалом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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